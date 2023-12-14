工展會2023｜免費門票/免費巴士/入場方法/開放時間，精選多項優惠 (附教學)

工展會2023｜2023年工展會即將舉行！今年12月16日至2024年1月8日，銅鑼灣維多利亞公園將舉行第57屆工展會，展期24日內，共分為九大專區、逾900個戶外攤位提供折扣優惠產品及獎賞。《am730》已為讀者整合「工展會2023」的免費門票領取、免費巴士、門票價錢、開放時間、優惠等詳情。
工展會2023｜地點、開放日期及時間
地點：香港銅鑼灣維多利亞公園
日期：2023年12月16日至2024年1月8日
開放時間：
- 2023年12月16日至22日：上午11時至晚上9時
- 2023年12月23日至31日：上午11時至晚上10時
- 2024年1月1日至7日：上午11時至晚上9時
- 2024年1月8日：上午11時至晚上8時
（注意：會場在每天結束前30分鐘停止參觀人士進場，最後一天提早至結束前1小時）
工展會2023｜門票價格及購買方法
門票價錢：8元 (註︰身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場)
- 電子門券（工展會手機Apple應用程式、工展會Google Play手機應用程式、AlipayHK及支付寶手機應用程式）。
- 廠商會辦事處（香港中環干諾道中64-66號廠商會大廈1樓、九龍旺角彌敦道655號19樓1911室、九龍觀塘開源道64號源成中心6樓06室）
- 工展會會場 (工展會現場將不設現金售票處，只於入口設八達通付款通道，讓入場人士以八達通付費入場，現場不設八達通增值服務，入場市民需確保八達通有足夠儲值額)
工展會2023｜免費入場方法
- 每晚7時起所有市民可免費入場
- 首5,000名新登記「工展會APP」會員
工展會2023｜免費巴士
工展會將有免費穿梭巴士提供，分別位於港珠澳大橋香港口岸、荃灣、屯門、天水圍，地址及路線如下：
工展會2023｜參展商
大會暫未公布。
工展會2023/24｜交通
- 港鐵： 港鐵銅鑼灣站E出口及天后站A2出口
- ▼巴士▼
工展會2023｜九大展區一覽
香港名牌廣場區
- 食品飲料區
- 糧油麵食區
- 蔘茸海味湯料區
- 美容保健區
- 服飾精品區
- 生活家居區
- 潮飲。潮食區
- 社企區
- 推廣區
工展會2023｜「1蚊優惠」及其他獎賞
今屆工展會亦有提供不少優惠商品，當中1蚊優惠包括「王朝無激素慢熬豬骨湯500ml」、「阿一『祿』福袋」、「濟眾堂百步追風活絡油36毫升」、「川御NMN18000+ 活心版30g」。
電子消費獎賞方面，於場內電子消費滿300港元可抽獎一次；600港元或以上可抽獎兩次。
工展會亦設置「工展每日開心賞」活動，憑消費指南內印有的「工展每日開心賞」抽獎券。填妥好個人資料，並放入抽獎箱，即可參加抽獎，每天晚上8時抽出3位幸運兒，免費進場之人士以HK$4購買工展會消費指南。 (2023年12月23日、31日及2024年1月8日將在晚上7時抽獎)
打卡亦送有禮品贈送，方法如下：(Follow大會社交平台＞用指定濾鏡拍攝工展會的現場實景＞tag @hkbpe及Hashtag「#hkbpe」＞領取禮品)
工展會2023｜精彩活動
包括粵劇表演、電台特備節目、武術表演、樂器演奏、歌舞表演，以及一系列以聖誕節為主題的活動和攤位遊戲等；亦有工展小姐選舉，佳麗將會在展會期間角逐其他獎項及后冠。