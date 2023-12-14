工展會2023｜免費門票/免費巴士/入場方法/開放時間，精選多項優惠 (附教學)

工展會2023 ｜2023年 工展會 即將舉行！今年12月16日至2024年1月8日，銅鑼灣維多利亞公園將舉行第57屆工展會，展期24日內，共分為九大專區、逾900個戶外攤位提供折扣優惠產品及獎賞。《am730》已為讀者整合「工展會2023」的免費門票領取、免費巴士、門票價錢、開放時間、優惠等詳情。

工展會會場 (工展會現場將不設現金售票處，只於入口設八達通付款通道，讓入場人士以八達通付費入場，現場不設八達通增值服務，入場市民需確保八達通有足夠儲值額)

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（注意：會場在每天結束前30分鐘停止參觀人士進場，最後一天提早至結束前1小時）

2024年1月1日至7日：上午11時至晚上9時

2024年1月1日至7日：上午11時至晚上9時

2024年1月1日至7日：上午11時至晚上9時

2024年1月1日至7日：上午11時至晚上9時

2024年1月1日至7日：上午11時至晚上9時

2024年1月1日至7日：上午11時至晚上9時

2024年1月1日至7日：上午11時至晚上9時

2023年12月23日至31日：上午11時至晚上10時

2023年12月23日至31日：上午11時至晚上10時

2023年12月23日至31日：上午11時至晚上10時

2023年12月23日至31日：上午11時至晚上10時

2023年12月23日至31日：上午11時至晚上10時

2023年12月23日至31日：上午11時至晚上10時

2023年12月23日至31日：上午11時至晚上10時

2023年12月16日至22日：上午11時至晚上9時

2023年12月16日至22日：上午11時至晚上9時

2023年12月16日至22日：上午11時至晚上9時

2023年12月16日至22日：上午11時至晚上9時

2023年12月16日至22日：上午11時至晚上9時

2023年12月16日至22日：上午11時至晚上9時

2023年12月16日至22日：上午11時至晚上9時

工展會將有免費穿梭巴士提供，分別位於港珠澳大橋香港口岸、荃灣、屯門、天水圍，地址及路線如下：

港鐵： 港鐵銅鑼灣站E出口及天后站A2出口

港鐵： 港鐵銅鑼灣站E出口及天后站A2出口

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港鐵： 港鐵銅鑼灣站E出口及天后站A2出口

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港鐵： 港鐵銅鑼灣站E出口及天后站A2出口

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工展會2023｜九大展區一覽

香港名牌廣場區

食品飲料區 糧油麵食區 蔘茸海味湯料區 美容保健區 服飾精品區 生活家居區 潮飲。潮食區 社企區 推廣區

工展會2023｜「1蚊優惠」及其他獎賞

今屆工展會亦有提供不少優惠商品，當中1蚊優惠包括「王朝無激素慢熬豬骨湯500ml」、「阿一『祿』福袋」、「濟眾堂百步追風活絡油36毫升」、「川御NMN18000+ 活心版30g」。

電子消費獎賞方面，於場內電子消費滿300港元可抽獎一次；600港元或以上可抽獎兩次。

工展會亦設置「工展每日開心賞」活動，憑消費指南內印有的「工展每日開心賞」抽獎券。填妥好個人資料，並放入抽獎箱，即可參加抽獎，每天晚上8時抽出3位幸運兒，免費進場之人士以HK$4購買工展會消費指南。 (2023年12月23日、31日及2024年1月8日將在晚上7時抽獎)

打卡亦送有禮品贈送，方法如下：(Follow大會社交平台＞用指定濾鏡拍攝工展會的現場實景＞tag @hkbpe及Hashtag「#hkbpe」＞領取禮品)

工展會2023｜精彩活動

包括粵劇表演、電台特備節目、武術表演、樂器演奏、歌舞表演，以及一系列以聖誕節為主題的活動和攤位遊戲等；亦有工展小姐選舉，佳麗將會在展會期間角逐其他獎項及后冠。