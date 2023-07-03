工展會2023｜12月中舉行重設熟食區 廠商會8月及10月辦購物節美食嘉年華

廠商會今年將舉辦四個展覽，包括周六日的國際教育及職業展，以及壓軸在年底舉行的一年一度工展會，工展會將設有約900個攤位，並重設熟食區「美食廣場」。廠商會會長史立德說，參展商反應踴躍，4個展覽的參展商數目比去年多10%，對銷情有信心。

工展會規模回復疫情前水平

四個展覽包括第29屆香港國際教育及職業展、第3屆工展會購物節、第10屆香港美食嘉年華，以及第57屆工展會。廠商會每年重頭活動工展會，將於12月16日至明年1月8日在維園舉行，為期24天，設有約900個攤位，並重設熟食區「美食廣場」。史立德指，新一屆工展會將有約900個攤位及設有美食區，參展商反應很踴躍，已收到不少查詢，規模恢復到疫情前的水平。

