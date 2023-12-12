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2023-12-12 18:01:36

工展會2023｜12.16維園開鑼　即睇銅鑼灣及天后一帶實施交通安排

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工展會2023｜第57屆工展會於本周六(16日)至明年1月8日於銅鑼灣維園舉行。(資料圖片)

工展會2023｜第57屆工展會於本周六(16日)至明年1月8日於銅鑼灣維園舉行。(資料圖片)

第57屆工展會於本周六(16日)至明年1月8日於銅鑼灣維園舉運輸署今(12日)提醒市民，在工展會於維園舉行期間，銅鑼灣及天后一帶將實施特別交通及運輸安排。

歷史悠久、極具代表性的「工展小姐大選」亦同場舉行，9位候選「工展小姐」首次亮相 ，並大展才藝。 (蘇文傑攝) 歷史悠久、極具代表性的「工展小姐大選」亦同場舉行，9位候選「工展小姐」首次亮相 ，並大展才藝。 (蘇文傑攝) 歷史悠久、極具代表性的「工展小姐大選」亦同場舉行，9位候選「工展小姐」首次亮相 ，並大展才藝。 (蘇文傑攝) 歷史悠久、極具代表性的「工展小姐大選」亦同場舉行，9位候選「工展小姐」首次亮相 ，並大展才藝。 (蘇文傑攝)

實施特別交通及運輸安排

運輸署實施的交通及運輸安排，包括：

  • 東角道、景隆街以東的駱克道及百德新街以西的記利佐治街會繼續於周一至五(公眾假期除外)下午4時至午夜12時，以及周六、日及公眾假期中午12時至午夜12時實施行人專用區；
  • 因應現場人群及交通的情況，介乎京士頓街與高士威道之間的一段告士打道、糖街、記利佐治街、百德新街、京士頓街、加寧街、興發街、電氣道及琉璃街可能會按警方要求臨時封閉或間歇性封閉，以及實施相應的交通改道；
  • 位於高士威道維多利亞公園外的巴士站將會有臨時調動；
  • 位於百德新街及糖街的公共小巴站，以及位於百德新街及琉璃街的的士站可能會按警方要求暫停使用；以及
  • 興發街公眾停車場(殘疾人士專用泊位除外）在明日(13日)至下月9日期間，每日於不同時段暫停開放予公眾使用。

運輸署稱，有關特別交通及運輸安排詳情已上載運輸署網頁及「香港出行易」流動應用程式，乘客亦可參閱公共運輸營辦商發出的乘客通告，又呼籲市民盡量使用公共運輸服務，以避免交通擠塞及不必要的延誤，並會與警方密切留意交通情況，需要時採取適當措施。

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