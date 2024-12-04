工展會2024｜下周六開鑼料錄130萬人次　盧金榮：恢復「一簽多行」助吸旅客

工展會下周六開鑼 料錄130萬人次 盧金榮：恢復「一簽多行」助吸旅客 (李朗僑攝)

工展會將於月中起在維園舉行，今年首推「銀色消費優惠」，持長者咭進場人士可獲額外折扣；適逢商會90週年更大派四百萬獎賞和禮品。廠商會表示，深圳恢復「一簽多行」有助提供更多商機，對展會銷情人流感信心，料生意額達10億；亦有展商相信展會可吸引內地客辦年貨。另有玩具商推大熊貓款式的積木玩具，盼迎全城熊貓熱。 今屆工展會將於本月14日起至明年1月6日在維園舉行，由上午11時開放至晚上9時，聖誕節至元旦期間(23日至31日)會延長開放一小時，而活動最後一天則會提早一小時關閉。門票為10元，除最後一日，每晚七時起所有人免費入場。活動設有超過900個戶外攤位，分布於「香港名牌廣場區」、「食品飲料區」、「糧油麵食區」、「Chill飲Chill食」區等11個主題展區。區內有多元化的產品、豐富的娛樂活動，大會與展商更推出約500項產品以一元或一折出售，如原價59元的肌舒適肌肉關節軟膏、鳳輝堂罐頭鮑魚(原價68元)。

銀髮消費優惠 為響應特區政府推動「銀髮經濟」，工展會首次推出「銀色消費優惠」，過百家參展商將為持有長者咭的入場人士額外提供至少5%的折扣優惠。同時，大會亦於展會期間舉辦溫馨盆菜宴，招待100名長者並送上購物現金券。 另外，適逢廠商會90歲生辰，會場內將設置超過4米高的巨型蛋糕供市民「打卡」留念，大會亦特別推出「第58屆工展會驚喜9重賞」活動，如開幕日向首180名入場人士安排免費入場及派發價值500元的「廠商會90周年免費福袋」。活動首3日(14日至16日)期間，首1,000名身份證上姓名或號碼含C、M、A、9、0任何4個數字或字母的市民可獲神秘禮品包。

一簽多行助銷情 廠商會會長盧金榮表示，目前本港經濟受復甦緩慢影響，不過展會出售的產品價廉物美且臨近年尾辦年貨及假期日子，相信消費意欲不會受太大影響，對銷情充滿信心，並期望可突破以往10億元的銷售額，人流有130萬人次。他又指，深圳恢復「一簽多行」有助吸更多旅客到來，廠商會亦因此在內地加強推廣，並容許自由行旅客可以出示證件換領入場券。 活動中不少推出至低價催谷消費，其中安記海味就主打130元兩盒的單人佛跳牆和六百多元的鮑魚福袋。負責人潘永熙指，安記在活動推出不少優惠，盼刺激港人在經濟環境欠佳情況下多消費，望銷情可比去年多一成。至於一簽多行措施的影響，潘永熙相信，工展會具有，香港品牌效應，相信有助吸引深圳旅客到訪，而且新年臨近，「話唔定佢哋會一邊辦年貨一邊買手信。」

推大熊貓產品 常言「百貨應百客」，工展會出售的產品不只山珍海味、電器。今年首次參展的玩具商Loz就推出一系列以香港特色為主題的積木，主打可以發光的鐘樓模型。負責人林先生表示，對活動人流有信心，公司為迎合熊貓熱，更推出多款可愛的熊貓模型，相信具香港特色的商品能吸引內地旅客選購留念。