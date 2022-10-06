工會指國泰機師大減危及業內地位 致機票價格居高不下 (更新)

機師組成的香港航空機組人員協會表示，國泰航空正面臨前所未有的人手及培訓短缺，會威脅到香港重新成為全球航空樞紐的地位，並警告這將導致機票價格居高不下，促國泰航空重新招募已離職的機師。

機票量減少可預視機票價格持續上升

協會指出，國泰航空現時僱用的機師不足2,500人，較2020年10月大裁員前的4,000人少近4成機長及副駕駛，又指辭職的機師大多擁有數十年經驗，形容這班機師正以「前所未有的速度」辭職，令航空公司未來運作留下極大空隙。由於目前人手不足，國泰航班目的地及班次減少，將為出遊市民帶來不便，而機票供應量減少，但需求旺盛，可預視機票價格持續上升。

年輕機師培訓時間大大縮短 協會憂慮航空質素

協會指出，機師的離職潮始於2020年10月的大裁員，國泰在裁員後要求機師簽署新合約，減薪、福利縮減都觸發機師對國泰管理層的不滿，又引述有機師稱，國泰的做法反映管理層將疫情當成是永久減薪的機會，現時這個決定適得其反，惹來更多損失，並直接影響香港航空樞紐地位。協會又指，年輕機師培訓需時，但現時培訓時間已經大大縮短，憂國泰在航空質素及商業壓力會有所衝突，促請國泰航空重新招募已離職的機師，重建航空樞紐的聲譽。

協會主席Paul Weatherilt指，永久減少機師的薪酬及福利是國泰歷來代價最高的管理失誤之一，認為在轉新合約之前，國泰僱用的機師團隊或是全球最具經驗、最具資格，令國泰足以成為全球頂級航空公司，也促使香港獲得全球航空樞紐的地位。

國泰表示擁有足夠航空業人才支持營運

國泰航空回應事件指，擁有足夠及經驗豐富的航空專業人才，支持現行的航務運作，會繼續以最高水平的安全標準運作和提供顧客服務，並盡快重建香港與世界各地的航班網絡聯繫，惟重建航班運力需要一定時間，會為營運作出充分準備，包括為機組及前線人員安排培訓，以及調配飛機重返機隊。此外，由於營運航班亦涉及其他複雜的限制，航班運力需時逐步增加。

因客運航班於過去一年多期間減少至正常水平的極小部分，因此目前有許多機組人員需要更新執照的有效期，即使解除所有運作限制，有關程序仍需時間處理。國泰指培訓計劃全面符合所有監管機構的規定，亦正有序進行。隨著機組人員陸續更新牌照，我們亦會增加航班運力及航班，強化航線網絡。

國泰又指，自去年夏季開始重新招聘本地機師以來，已招募約200名合資格機師；聯同集團旗下其他航空公司，已增聘約300名機師。亦已啟動一項全面招聘計劃，以滿足公司未來18至24個月的營運需求，目標是增聘超過4,000名前線員工，包括於2023年底前增聘700名機師，包括300名直接錄取機師及400名見習機師培訓計劃畢業生；亦重推見習機師培訓計劃，計劃於2025年前招募及培訓逾1,000名見習機師。

關於薪酬方面，國泰深信機師的僱用薪酬條款極具市場競爭力，使得以成功招聘及保留優秀的機師，繼續重建航班網絡。