工會關注新教師合約生效前回校工作　欠勞工保障

新學年將至，工聯會屬會教育工作人員總工會收到新入職或轉職老師的求助查詢，表示學校要求他們於8月中回校工作，但合約生效期是9月1日，擔心沒有薪金及勞工保障。勞工界立法會議員梁子穎稱，有關問題存在多年，更形容可能是教育界的「潛規則」，曾多次與教育局商討但沒有確實答覆，他要求教育局及勞工處釐清責任及員工保障問題。

梁子穎續指，教師對教育有熱誠，在合約生效前回校工作，最擔心的不是薪酬福利，而是勞工保障問題。他指保守估計現在本港有超過1,000間小學及中學，而基本上出現這情況的亦有至少1,000人。他提及不少學校會選擇在暑假期間進行校園維修工程，對於沒有勞工保障的教師而言情況不理想，幸運的是暫時未有意外，可能有些輕微撞到和擦傷沒有通報。而大家都不希望有意外發生，希望可以多重保障新入職的老師，亦保障校方。