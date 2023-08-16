工會關注新教師合約生效前回校工作　欠勞工保障

新學年將至，工聯會屬會教育工作人員總工會收到新入職或轉職老師的求助查詢，表示學校要求他們於8月中回校工作，但合約生效期是9月1日，擔心沒有薪金及勞工保障。勞工界立法會議員梁子穎稱，有關問題存在多年，更形容可能是教育界的「潛規則」，曾多次與教育局商討但沒有確實答覆，他要求教育局及勞工處釐清責任及員工保障問題。
梁子穎續指，教師對教育有熱誠，在合約生效前回校工作，最擔心的不是薪酬福利，而是勞工保障問題。他指保守估計現在本港有超過1,000間小學及中學，而基本上出現這情況的亦有至少1,000人。他提及不少學校會選擇在暑假期間進行校園維修工程，對於沒有勞工保障的教師而言情況不理想，幸運的是暫時未有意外，可能有些輕微撞到和擦傷沒有通報。而大家都不希望有意外發生，希望可以多重保障新入職的老師，亦保障校方。
教育工作人員總工會會長余綺華亦指，教師在開學前要回校準備新學年工作及參與會議，如果時間不太長也可以接受。但在合約未生效前，新入職教師的身分可能只是訪客，而非「僱員」。一旦發生意外，只能受到第三者保險保障，範圍相對較窄。
建議校方和教育局為新入職教師購買臨時保險
工會建議校方為新入職教師購買臨時意外保險，教育局亦應增撥資源為這類教師購買特別保險，涵蓋合約未開始前的時段。另外，教育局及勞工及福利局應就勞工保險提供更多指引。