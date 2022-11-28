工會：九成支援及護理職系指人手嚴重不足　四成職工考慮辭職

本港疫情反覆，工聯會屬會香港醫療人員總工會日前發布醫管局支援及護理人手情况問卷調查結果，約97%支援及護理職系職工表示，疫情期間工作量增加；近九成受訪者表示所屬部門人手不足，約四成更考慮辭職。

節省資源「判上判」令薪酬滯後

工聯會立法會議員梁子穎今早(28日)在電台節目中批評，政府將醫療系統外判予醫管局，惟當局為控制資源再「判上判」，以致薪酬表及晉升空間均不理想。例如支援及護理職系入職僅得1.2萬元月薪，若加薪3,000至4,000元，需要10年時間，惟市場剛入職已有1.5萬元的水平。他直言，若再不調整薪酬水平，恐難以挽留醫護工作，建議政府可提供房屋優惠及工作津貼，以解決人手不足。

香港醫療人員總工會副主席吳偉玲則表示，目前已有約兩成支援職系員工辭職，部份移民或轉往方艙醫院及亞博工作，導致病房在晚上可能僅得一名人手。她指，護士流失嚴重，以致病房服務員工作量加劇，又指外判護士能勝任的工作有限，難以減輕工作量。而最近一波疫情爆發已導致醫院擠迫，普通科門診需接受高達98%病人，急症室起碼需輪候8小時。

外判護士難幫忙

她又指，護士嚴重流失，部份職責流落病房服務員，例如照顧病人飲食、大小二便等；雖然政府聘請外判護士，惟他們不懂在電腦查找藥膏，亦不能插胃喉及尿喉，只能協助餵藥或換尿片等工作，與支援職系員工相近。她並批評，外判護士每日被輪換，即每日需要重新教導，「日日都要教……要由頭話畀佢聽點做。」