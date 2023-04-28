工業傷亡權益料難符合警方要求　宣布撤回遊行申請

今日(28日)是由國際職工會聯盟(ITUC)訂立的「4.28國際工殤紀念日」，藉以紀念因工患病、傷亡的工人。香港工業傷亡權益會(工權會)連續第28年，向政府爭取成立「工殤紀念日」。而原本已入紙申請遊行的工權會，因考慮到其他團體申請不到五一遊行，同時評估過認為會方未能符合警方要求，故宣布同樣撤回遊行。

蕭倩文：料難符合警方要求

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指出，警方向其接觸時都一樣查詢，能否確保整個遊行可順利進行、沒有其他的訴求人士加入，影響工權會表達原本的訴求，或者有否能力維持整個進行期間的安全等。她說：「(搞唔到遊行)一定會有可惜，勞工訴求已經唔多，我哋只有428設立工殤紀念日，以及最高工時、最低工資、談判權等，呢啲保障勞工議題其實唔多，如果連僅有嘅聲音都無埋，受害就會係勞工團體、各大勞工。」她又表示，現在在沒有辦法下，只能改以其他形式，例如透過請願表達訴求，期望短時間內可以恢復遊行集會。