工業安全｜建造業議會定期辦安全網上研討會 加強業界安全意識 鼓勵實踐早會文化

各持分者應緊密合作 共建安全工作環境 盧韋良強調，在工程開始前應進行動態風險評估及準備應急方案，「於有工序及吊運過程中，當環境有所改變時，原本的安排和計劃不再可靠及安全。因此，所有工序如遇變動，必須停下重新評估，再作檢查。」他指工地內從事吊運工作的督導及安全人員都應報讀相關課程，裝備自己，確保掌握工序技巧及知識。

定期檢查物料 確保符合法例標準 工欲善其事，必先利其器，林志宏先生強調工程人員採購工程物料時，應再三檢查物料是否符合法例安全標準，並定期檢查物料的使用狀況。林主席亦建議工程人員可善用現時最新的追蹤技術，定期更新物料使用狀況，減少因物料不合規格或損壞而造成的工業意外。

提倡仿傚日本早會文化 養成安全好習慣 建造業議會主席何安誠工程師於網上研討會上表示，早前單月發生3宗不幸致命工業意外，呼籲業界人士痛定思痛，切實執行安全措施。他指如業界善用科技及「安全智慧工地」系統，絕對可以拯救工友性命。他同時亦呼籲業界人士盡快報讀建造工友（指定行業）安全訓練課程(A12，A12S)，以加強高空工作安全教育。

何主席透露，早前有30位專業業界人士到日本考察，了解當地的早會文化，並嘗試引回香港試行。早會中，工友先默哀，悼念因工離世的工友；其後參與安全帶掛扣訓練，從而培養高空工作的肌肉記憶，最後分組進行動態風險管理及工地現場簡報。他建議各公司的行政總裁或管理層應以身作則，恆常到訪工地，由上而下落實工地安全。