工業安全｜建造業議會定期辦安全網上研討會 加強業界安全意識 鼓勵實踐早會文化

臨近歲晚，家家戶戶相聚度歲，共慶佳節。然而一時疏忽，一次意外足以令團圓美夢成泡影。建造業議會（議會）致力提升及鞏固建造業界的安全意識，多管齊下，從科技、教育、宣傳等加強安全文化，當中包括每月就不同主題舉行「生命第一 ：行出安全」網上研討會，邀請專業人士與業界分享工地安全及風險管理的最新資訊。「組裝合成建築法」越見普及，未來吊運工序有增無減，吊運安全極為重要。議會早前邀請建造業議會建造安全專責委員會安全技術事宜小組委員會主席盧韋良先生及香港專業吊運聯會有限公司主席林志宏先生於研討會分享，加強業界有關吊運及高空工作的安全意識。
各持分者應緊密合作 共建安全工作環境
盧韋良強調，在工程開始前應進行動態風險評估及準備應急方案，「於有工序及吊運過程中，當環境有所改變時，原本的安排和計劃不再可靠及安全。因此，所有工序如遇變動，必須停下重新評估，再作檢查。」他指工地內從事吊運工作的督導及安全人員都應報讀相關課程，裝備自己，確保掌握工序技巧及知識。
定期檢查物料 確保符合法例標準
工欲善其事，必先利其器，林志宏先生強調工程人員採購工程物料時，應再三檢查物料是否符合法例安全標準，並定期檢查物料的使用狀況。林主席亦建議工程人員可善用現時最新的追蹤技術，定期更新物料使用狀況，減少因物料不合規格或損壞而造成的工業意外。
提倡仿傚日本早會文化 養成安全好習慣
建造業議會主席何安誠工程師於網上研討會上表示，早前單月發生3宗不幸致命工業意外，呼籲業界人士痛定思痛，切實執行安全措施。他指如業界善用科技及「安全智慧工地」系統，絕對可以拯救工友性命。他同時亦呼籲業界人士盡快報讀建造工友（指定行業）安全訓練課程(A12，A12S)，以加強高空工作安全教育。
何主席透露，早前有30位專業業界人士到日本考察，了解當地的早會文化，並嘗試引回香港試行。早會中，工友先默哀，悼念因工離世的工友；其後參與安全帶掛扣訓練，從而培養高空工作的肌肉記憶，最後分組進行動態風險管理及工地現場簡報。他建議各公司的行政總裁或管理層應以身作則，恆常到訪工地，由上而下落實工地安全。