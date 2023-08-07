工業意外｜北葵涌體育館升降台突傾側　69歲男工9米高墮地亡 康文署：已停用所有同型號升降台

【22:35更新】一名69歲男工進行維修工程時，從9米高平台墮地死亡！事發今日(7日)上午11時51分，葵涌和宜合道北葵涌鄧肇堅體育館一名維修工人，在一個約9米高的動力操作升降工作台上工作期間，平台疑因機件失靈突然倒塌，工人直墮地面，頓時重創陷入昏迷。在場職員見狀慌忙報警求助，據悉男工當時正進行一項防漏水工程。
男工送院搶救後不治
警方和救護員接報後趕至現場，由救護車將男工送往仁濟醫院搶救，可惜最終不治。警方正在調查事故起因。勞工處亦正派員到場了解意外經過。工業傷亡權益會對事故表示難過，指職員已趕赴醫院，希望為死者家屬提供支援。
勞工處：十分難過有工友身故
勞工處高度關注意外，十分難過意外中有工友身故，並對其家屬致以深切慰問。處方指，事件中一部動力操作升降工作台翻倒，令一名在工作台上工作的男工直墮地面，送院後證實不治。勞工處發言人表示，得悉意外後已即時派員到意外現場調查，並將向承辦商和處所佔用人發出「暫時停工通知書」，停止其使用有關工作台，直至處方信納相關人士已採取措施消除有關危害。
發言人又說，勞工處正全速調查以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施，如發現有違例事項定會依法處理。
康文署：已停用轄下所有同型號的升降台
康文署表示，意外發生後，已即時聯絡建築署及警方協助和調查事故起因，署方已即時停用轄下所有同型號的升降台。