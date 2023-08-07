工業意外｜北葵涌體育館升降台突傾側　69歲男工9米高墮地亡 康文署：已停用所有同型號升降台

【22:35更新】一名69歲男工進行維修工程時，從9米高平台墮地死亡！事發今日(7日)上午11時51分，葵涌和宜合道北葵涌鄧肇堅體育館一名維修工人，在一個約9米高的動力操作升降工作台上工作期間，平台疑因機件失靈突然倒塌，工人直墮地面，頓時重創陷入昏迷。在場職員見狀慌忙報警求助，據悉男工當時正進行一項防漏水工程。

男工送院搶救後不治

警方和救護員接報後趕至現場，由救護車將男工送往仁濟醫院搶救，可惜最終不治。警方正在調查事故起因。勞工處亦正派員到場了解意外經過。工業傷亡權益會對事故表示難過，指職員已趕赴醫院，希望為死者家屬提供支援。