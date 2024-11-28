工業意外︱有電梯承辦商僅提供視像安全培訓　郭偉強：打折不特止 係水過鴨背

中環一棟商廈上周五發生扶手電梯意外，維修中的18歲電梯學徒喪生。工聯會稱掌握有電梯承辦商僅提供視像安全培訓，認為成效大減，促請勞工處督促電梯公司及承辦商提供實體培訓。

工聯會在意外後搜集了業界意見，今日約見勞工處跟進工業意外。勞工界立法會議員郭偉強指有工友反映電梯承辦商在疫情後仍然只提供視像安全培訓，「打折不特止，係水過鴨背」，亦未能確保學員專心觀看視像教學。另外，他指「攞咗證唔等於以後識」，每日要溫馨提示，「例如工友每日開工前要做熱身，肢體上要熱身，意識都要熱身。幾趕工都唔會攞唔出5至10分鐘，每日開工前提一提要注意嘅地方，意識已經爭好遠。」他提及香港的電梯數目是有增無減，一定要做好安全才「長做長有」。至於政府在外地輸入年青技工，郭關心當中的文化差異，特別是安全意識差異會成為隱患，促請做好職業安全培訓。