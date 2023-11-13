工業意外｜油麻地地盤吊臂斷纜擊中4工人　工會懷疑地盤趕工無清場

油麻地中九龍幹線地盤在上周六，吊臂車繩纜疑突然斷裂，鐵枝墮下壓到地面工作的4名工人。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文在電台節目，綜合多方面消息，指初步了解地盤當時正吊運數十支鐵枝到地下的坑井，同時有數十人在坑井內工作，而卸貨區亦有7、8人工作。她懷疑地盤內的吊臀車機件老化，質疑沒有每半年及在開工前做好查驗工序。

工會懷疑 地盤趕工無清場

除了要檢視維修保養及檢驗問題，蕭倩文亦懷疑地盤未有跟隨安全指引，她指聽不少工友說，很多地盤出現的問題是「上面有上面吊，下面有下面做嘢」，質疑因「爭分奪秒」趕工沒有在吊運時將地面清場，令工人站在危險位置。她建議當局調查今次事故、檢討整個流程，包括考慮增加工期，避免類似事件重演。同時，蕭倩文認為當局在意外接連發生後，才針對相關工種作出巡查，有欠前瞻性。而現時當局在突擊巡查時，地盤外已有人通知被巡查，要求所有工人停止工作，令當局難以揭發施工時的危險行為。

蕭倩文表示由今年初至今，已發生最少10宗涉及吊運的嚴重工業意外，造成6人死亡。她認為，由於地盤更多使用預製件及幕牆，預料吊運工作有增無減，風險亦會相應增加。