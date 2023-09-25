工業意外｜西九工地兩工人疑地底吸沼氣不治　專家質疑安全管理系統有疏漏

西九工地日前發生致命工業意外，兩名在地底工作的工人懷疑吸入沼氣，在管道暈倒一夜後始被發現，兩人經搶救後不治。管綫專業學會前會長黃敬在電台節目指，涉事管道內空氣不流通，仍需要調查沼氣進入管道的途徑。他認為事件反映相關工地的安全管理系統有疏漏，人員的培訓、責任心，以及政府的前期宣傳可能有不足。他解釋一般工人需要事先取得工作許可證，才可進入密閉空間工作，期間要帶上探測錶監察管道有否有毒氣體，探測錶響起就要撤離。
黃敬又指按照一般規定，工程經理、安全主任或督導員等合資格人士負責確保工人安全，密閉空間的門外要有顯示牌，顯示有多少名工人在內工作、獲准停留和工作的時間等，法例亦要求至少一名經培訓的「看守員」，每10至20分鐘需以對講機或打信號，與管道內的工人溝通，若無人回應就要報警。他提及事發在星期六，屬於標準開工時間，理應有人監察。
有工會指涉事地盤未必是密閉空間
另外，建築地盤職工總會理事安全主任韓家銘估計，涉事工人正進行維修保養工作，除非場地要求或有緊急情況，否則一般只會安排在星期一至五工作，一旦發生事故都有其他駐場工人協助。他又指涉事的地盤原本是海水管道，空間相對寬闊，未必是密閉空間，亦會有燈光、水浸感應器和通風系統，但涉事工地與其他地盤打通，工人有機會行經其他地盤出入口，負責人難以監控，認為打通地盤後應重新審視整個管道系統，又建議工地加派看守員和使用對講機，避免在周末進行管道工程，並在管道門口張貼告示，提示有人在管道內工作。
工會批評情況離譜及荒謬
工業傷亡權益會總幹事蕭倩文在另一電台節目形容情況離譜及荒謬，承辦商安排工人進入密閉空間工作，但外面沒有人與工人保持聯絡、工人沒有離開亦無人知道，更將管道上鎖，而管道外亦沒有資料板列出工人相關資料，反映安全管理及監督有很多漏洞。
蕭倩文續指，港鐵需進一步澄清即使地下喉管有良好通風裝置，是否能應付突如其來湧入的沼氣，而工人有否有毒氣檢測儀器。她又說，承辦商一般在工業意外後都會立即派人到醫院慰問家屬及提供協助，但今次承判商相隔多個小時後才出現，認為需要檢討。