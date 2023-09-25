工業意外｜西九工地兩工人疑地底吸沼氣不治　專家質疑安全管理系統有疏漏

西九工地日前發生致命工業意外，兩名在地底工作的工人懷疑吸入沼氣，在管道暈倒一夜後始被發現，兩人經搶救後不治。管綫專業學會前會長黃敬在電台節目指，涉事管道內空氣不流通，仍需要調查沼氣進入管道的途徑。他認為事件反映相關工地的安全管理系統有疏漏，人員的培訓、責任心，以及政府的前期宣傳可能有不足。他解釋一般工人需要事先取得工作許可證，才可進入密閉空間工作，期間要帶上探測錶監察管道有否有毒氣體，探測錶響起就要撤離。

黃敬又指按照一般規定，工程經理、安全主任或督導員等合資格人士負責確保工人安全，密閉空間的門外要有顯示牌，顯示有多少名工人在內工作、獲准停留和工作的時間等，法例亦要求至少一名經培訓的「看守員」，每10至20分鐘需以對講機或打信號，與管道內的工人溝通，若無人回應就要報警。他提及事發在星期六，屬於標準開工時間，理應有人監察。