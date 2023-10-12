工業意外｜鐵閘倒塌事故再三發生　工權會聯同死傷者家屬聯署促停用有風險鐵閘

鐵閘倒塌事故接連發生，包括上月24日啟德郵輪碼頭有鐵閘倒塌，導致一名保安員受傷。工業傷亡權益會指自去年油麻地母嬰健康院鐵閘倒塌事故後，多個政府部門及公營機構曾檢查所有政府處所及轄下設施的鐵閘裝置。但直到現時，同類的鐵閘事故依然發生。工權會聯同部分鐵閘意外死傷者家屬發起聯署，要求政府部門認真巡查鐵閘狀況，並停用有安全風險的鐵閘。有家屬指出再次出現同類的鐵閘意外，顯示政府和社會仍未汲取血的教訓，對此感到十分憤怒。

去年油麻地母嬰健康院發生鐵閘倒塌事故，死者魏玉筠的胞姐指，對於再次發生的鐵閘事故被稱為意外，對此極力反對，因為這些事故所造成的人命傷亡絕對是可避免的。而魏玉筠去世至今1年多，但一家從沒有片刻釋懷，再發生同類型事故無疑構成了二次傷害，強烈希望政府可以嚴肅跟進，以免草菅人命。