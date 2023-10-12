工業意外｜鐵閘倒塌事故再三發生　工權會聯同死傷者家屬聯署促停用有風險鐵閘

鐵閘倒塌事故接連發生，包括上月24日啟德郵輪碼頭有鐵閘倒塌，導致一名保安員受傷。工業傷亡權益會指自去年油麻地母嬰健康院鐵閘倒塌事故後，多個政府部門及公營機構曾檢查所有政府處所及轄下設施的鐵閘裝置。但直到現時，同類的鐵閘事故依然發生。工權會聯同部分鐵閘意外死傷者家屬發起聯署，要求政府部門認真巡查鐵閘狀況，並停用有安全風險的鐵閘。有家屬指出再次出現同類的鐵閘意外，顯示政府和社會仍未汲取血的教訓，對此感到十分憤怒。
去年油麻地母嬰健康院發生鐵閘倒塌事故，死者魏玉筠的胞姐指，對於再次發生的鐵閘事故被稱為意外，對此極力反對，因為這些事故所造成的人命傷亡絕對是可避免的。而魏玉筠去世至今1年多，但一家從沒有片刻釋懷，再發生同類型事故無疑構成了二次傷害，強烈希望政府可以嚴肅跟進，以免草菅人命。
死傷者家屬促請政府重視事件
2019年8月10日落馬洲邊境新田購物中心亦發生鐵閘倒塌意外，死者陳定的家屬指，看到鐵閘傷亡事故發生，意味又一個普通的家庭陷入無盡的痛苦之中，短短幾年接二連三發生同樣的事故，絕對令人髮指，他認為顯示現時的鐵閘設計明顯存在問題，希望政府部門重視。
工權會指，首先現時未有強制檢驗閘門的法例，只有指引建議每3個月作維修保養，變相管理公司可以不需跟隨，而過往的倒塌意外通常牽涉缺乏維修保養，以致未能及時發現損毀，工權會認為必須改為立法強制定期維修保養閘門。第二，工權會建議為保安員提供安全培訓，除了教育保安員正確使用閘門外，更重要的是教育他們發現危險時的處理方法。
第三，工權會建議制定安全管理系統，包括風險評估、定期維修保養、發現問題時即時通知負責的公司、切勿靠近閘門以及在維修前切勿使用閘門等。第四，工權會認為政府需認真檢視和深入調查現時使用的鐵閘是否存在設計不良、不安全等情況，如發現有問題，必須停止進口及使用，才能長遠解決問題。
近年涉及鐵閘的職安意外：
- 2023年9月24日啟德郵輪碼頭，一名保安員重傷
- 2023年7月25日九龍塘界限街九龍塘大廈，一名保安員重傷
- 2023年6月16日荃灣西體育館，一名清潔工受傷
- 2022年8月15日油麻地母嬰健康院，一名保安員死亡
- 2019年8月10日落馬洲邊境新田購物中心，一名保安員死亡