工程師學會：未來5至7年有3000億工程量　將面對兩成工程師空缺

香港不同行業正面對人才流失，香港工程師學會會長卜國明指出，建造業未來5至7年將有3,000億元以上的工程量，若不採取任何措施吸納人才，工程業界將面對兩成、即約3,000名工程師職位空缺。他認為，工程業界需要培育優質的接班人，令香港工程業能夠應對未來挑戰。學會早前與教育局合作推出推行「工程伴理行」計劃，加強在中小學對工程師的認識，並為參與的學校配對工程大使，盼未來能做到「一校一工程師」，增加學生投身工程業的意向。

促政府簡化審批項目流程

卜國明日前在傳媒茶敘提到，面對人才不足問題需用多方面措施應對，如承建商可使用MIC「組裝合成」建築法、人工智能等創新科技，減輕項目所需的時間和人力，而簡化項目審批流程亦能為業界節省時間。他建議，環保署等審批部門除進行審批工作外，亦可在一視同仁的情況下為承辦商、顧問公司舉辦提供事前諮詢服務(pre-consultation)，「喺正式審批前提點承辦商有咩文件不妥當，可以令佢哋正式時直接過審」，避免承辦商、顧問公司因為文件工作而需要一來一回。

香港工程師學會現時共簽署24個「資格互認協議」，獲認證的工程師可跨境在當地執業，對象涵蓋英國、加拿大等團體。卜國明稱，學會現時與內地正式簽署了2個資格互認協議，包括機電工程界去年已與廣東省電機工程學會完成資格互認，以及上月底於「大灣區工程師論壇」簽署資格互認協議，「資格互認協議唔係一張直接嘅入場券，並非外勞嚟到我哋就一定要收。」卜表示，學會擁有審批權，並會按申請者資歷、考牌情況，完全根據香港要求作審批，學會會守住香港工程師專業水平，絕不會降低要求、照單全收。

強調資格互認非「大開中門」

對於輸入外勞會否剝削本地工人就業，卜國明認為資格互認協議絕非「大開中門」，由於外勞工資不得低於該行業收入中位數，加上為其安排住宿，承辦商、顧問公司聘請外勞成本會較聘請本地勞工昂貴。他相信，業界會更傾向聘請本地工人，奈何行業人手嚴重不足，難以聘請足夠的人手。卜國明又透露，學會未來將會前往英國「搶人才」，期望能夠招攬在英工程師回流香港，「我鼓勵走咗嘅朋友(已移民工程師)返嚟香港，香港可以提供參與偉大建設嘅機會，係相當有前途。」