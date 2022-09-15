工總及中銀攜手鼓勵企業踴躍參與 節能減廢成效顯著

香港工業總會主席查毅超博士表示，為鼓勵更多中小企加入環保行列及配合國家發展大局，自2015年起，香港工業總會(工總)已夥同中國銀行(香港)合辦「中銀香港企業環保領先大獎」，先後設立「粵港澳大灣區環保領先嘉許獎」及「一帶一路環保領先嘉許獎」，鼓勵企業提升大灣區及一帶一路地區的生態環境質素，推動綠色低碳循環發展，為國家建設更美好未來。其後更於2020年增設「可持續發展企業大獎」，並加入綠色科技作為評核標準，鼓勵運用創新科技提升環保表現。2021年再度打破紀錄，吸引共823家來自港澳及內地的企業參加，合共完成逾2,700項環保項目。今年是香港回歸25週年，為進一步推動減碳和可持續發展，計劃於2022年度將針對碳中和政策，升級為「中銀香港企業低碳環保領先大獎」。雖然營商環境仍充滿挑戰，但希望企業能秉承可持續發展理念，大力推動創新環保項目，邀請更多同行加入環保大軍，只要各行各業攜手努力，必定可實現碳中和。

得獎心聲：

榮獲服務業金獎的東方海外貨櫃航運有限公司，以及服務業銀獎的九龍巴士（一九三三）有限公司，分享他們於環保減碳所作出的成績。

服務業金獎 東方海外貨櫃航運有限公司

「我們很榮幸能第三次獲得這項由香港工業總會主辦、中銀香港贊助的殊榮。我們會繼續為持份者創造價值，為社會促成更高質量的可持續發展。」東方海外貨櫃航運有限公司航線貿易部董事馮國華先生指，公司相信積極參與經濟、環境和社會發展的企業能在競爭激烈及變幻莫測的全球商業環境中保持領導者的角色，因此專注於可持續發展的投資，致力達至現在及未來之環境要求。

東方海外與造船廠攜手為新集裝箱船設置最先進的發動機技術和其他環保技術設計，以提高營運效率並減少碳排放。這些新船有助他們實踐規模效應，為客戶提供更具競爭力和一流的服務。他們亦注重於海上減少污水和廢物的排放，並遵守所有適用法規及自願參與各種計劃，減少業務造成的負面環境影響。全球船舶航班監測中心等綠色資訊科技持續為公司減省燃油消耗。他們亦關注水生生物多樣性，拒絕接受付運鯨魚、鯊魚、海豚、各相關產品及狩獵品。

去年東方海外成立環境、社會及管治（ESG）工作小組，推行一系列新環境目標，並定期審視目標的實現進度，以應對香港聯交所的ESG報告要求。同時，公司亦從持份者參與知悉他們的關注議題及對企業的期望，進而納入東方海外的環保目標。