工總頒獎讚揚低碳企業　參與企業共節省超過1.66億度電

極端天氣事件愈趨頻繁，大眾對可持續發展的關注度逐漸提高。由香港工業總會主辦的「中銀香港企業低碳環保領先大獎」今舉行2023頒獎典禮，向港燈、港鐵、信源智能有限公司等頒發共20個獎項。
「中銀香港企業低碳環保領先大獎」共設20個獎項，包括一帶一路環保領先嘉許獎、粵港澳大灣區環保領先嘉許獎、及特設的最佳中小企業獎及中小企優異獎等，盼讓香港及泛珠三角地區從事製造業、服務業及物業管理業的企業推行環保措施，減少環境污染，並讓中小企積極參與環保、早日發展可持續措施。
參與企業共節省超過1.66億度電
工總主席莊子雄指，今年吸引874間企業參與，破歷年新高，合共完成逾2,900個環保項目，包括節省超過1.66億度電（即5萬個香港家庭1年的耗電量）、減少129萬公噸廢物、循環再用逾92萬公噸的資源等。他續指，香港正全力發展成為國際綠色科技和綠色金融中心，鼓勵業界把握綠色低碳轉型帶來的新機遇，共同構建綠色科技產業生態圈，並相信若各界的企業都秉承可持續發展的理念，能讓香港在2050年前實現碳中和目標，達致經濟發展及環境雙贏。
環境及生態局副局長黃淑嫻致辭時表示，得獎企業都是低碳環保的先鋒，為環境和同業帶來正面影響，並樂見大中小企業和社會各界都積極推動綠色辦公室，妥善管理資源使用，鼓勵員工參與環保公益活動等，讓大眾更關注和支持環保。她又稱，實現碳中和是人類社會和地球生態緩減氣候危機的不二法門，政府已訂立明確減碳目標，爭取在2035年前將碳排放量從2025年水平減半、在2050年前實現碳中和，又抓住氫能發展的機遇，助香港邁向碳中和，發展新質生產力，維持香港在國際上的競爭力。