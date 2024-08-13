工總頒獎讚揚低碳企業　參與企業共節省超過1.66億度電

極端天氣事件愈趨頻繁，大眾對可持續發展的關注度逐漸提高。由香港工業總會主辦的「中銀香港企業低碳環保領先大獎」今舉行2023頒獎典禮，向港燈、港鐵、信源智能有限公司等頒發共20個獎項。

「中銀香港企業低碳環保領先大獎」共設20個獎項，包括一帶一路環保領先嘉許獎、粵港澳大灣區環保領先嘉許獎、及特設的最佳中小企業獎及中小企優異獎等，盼讓香港及泛珠三角地區從事製造業、服務業及物業管理業的企業推行環保措施，減少環境污染，並讓中小企積極參與環保、早日發展可持續措施。