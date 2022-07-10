工聯會促精盡培訓改善就業錯配 加快大灣區資格互認

工聯會職業訓練及促進就業委員會指勞工市場出現「有人無工做、有工無人做」的就業錯配問題，促新一屆政府儘快制訂具前瞻性的人力資源政策，包括優化現時再培訓計劃、加強為特定行業制訂專門培訓課程，從而做到精準培訓，解決就業錯配問題，並建議政府加快、加大與內地的資歷互認安排，拓展香港年青人及專業人才到大灣區發展的空間。

工聯會副會長、職訓就業委主任陳鄧源指出，根據政府公布數字，在2020-21年度約有9.9萬人次入讀恆常再培訓課程，當中逾19%因求職或轉業困難、被酌情批准的報讀者為副學士或以上程度，反映高學歷人士也面對失業及轉業問題，冀當局優化現時恆常再培訓課程，例如將課程報讀資格放寬至副學士以上人士，令希望「轉型轉業」的專上學歷打工仔也可重新裝備後投身具潛力及需要人才的行業，例如創科、康健以至綠色產業等。同時，為配合未來發展，提升港人競爭力，吸引報讀，再培訓課程每日津貼亦需提升至384元，即以每月工資中位數2萬元的一半，再除26日計算。

陳鄧源又指，粵港澳大灣區發展為國家改革開放下的重大發展戰略之一，促政府加快掌握灣區經濟及人才發展方向，並就此制訂具前瞻性的人才培訓政策，建議僱員再培訓局在此方面擔當更重要角色，例如可與灣區企業合作開辦相關行業的再培訓課程，並以「在港理論授課，灣區體驗實習」的方式助港人考取兩地互認的資歷，增強競爭優勢。此外也要加快兩地資歷互認進度，拓寛範疇，以鼓勵青年人及既有專業人才進修及轉型，從而為他們打開進入大灣區的機遇。