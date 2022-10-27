工聯會促「國藥港用」 斥將內地加入第2類別名單屬歧視

香港藥劑業及毒藥局管理局計劃更新指引，把中國、巴西、南韓及新加坡納入第二類別藥劑名單，

工聯會持續關注「國藥港用」，不滿內地遭列為「第二類別」，相關藥物需在自身國家及第一類別的32個表列國家中註冊，方可在港註冊使用及銷售。

工聯會早前呼籲讓內地所研發的藥物，可用於本地藥物註冊申請。工聯會立法會議員鄧家彪和陳穎欣今日表示，樂見藥劑製品註冊的參考國家名單將更新，並將中國內地加入，但他們不滿內地遭列為「第二類別」，指註冊藥物需同時獲得第一類別國家的註冊證明，才能在港使用。

鄧家彪指出，一些多分布於亞洲的病症例如鼻咽癌等，西方國家不會花費資源研究。國家投入資源研發並有所成果，如香港能引入則可令市民受惠，故一直呼籲「國藥港用」。他強調，該名單上原本30餘個國家，僅需獲其中兩國的註冊證明，該藥物便可在港使用；而獲新加入的4個國家發出註冊證明的藥物，則需額外獲得至少1個第一類別名單中的國家所發出證明，才能在本港投入使用。他形容該安排「帶有歧視性」，既不與時並進，更是對施政報告中提出促進中港醫療合作的建議「陽奉陰違」；又指，受國際地緣政治影響，部份內地藥物可能未能於其他國家註冊，要求管理局統一第一及第二類類別，並推動在公立醫院使用內地藥物。

陳穎欣：使用國藥助宣揚國家優秀醫療成果

另外，陳穎欣促請當局進一步檢視該名單，她指，內地藥物一般較歐美藥物便宜，要求修訂指引，爭取在香港廣泛使用內地藥物。她又指，香港作為國際城市，如能使用國藥，亦是在幫助宣揚國家優秀醫療成果。陳穎欣認為如符合政策需求，工聯會將繼續向業界爭取。