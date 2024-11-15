工聯會冀透過「1+」機制加快審批新藥　爭取好藥平用

病人藥物費用高昂，政府在去年實施的「1+」機制，針對用於本地治療嚴重或罕見疾病的新藥註冊申請，至今有7款新藥獲批。工聯會希望政府與時間競賽，加快審批新藥，除了「好藥港用」，還希望爭取「好藥平用」，為病人帶來更多治療選擇。

工聯會立法會議員鄧家彪和陳穎欣今日與衞生署代表會面，討論「1+」機制的實施成效，其後聯同關注組見記者。「好藥港用」關注組義務顧問鄧寶蓮指疫後港人北上看病的趨勢持續，其中一個誘因是兩地藥物價錢差距太遠，另外她接觸有病人對某類藥物產生抗藥性，醫管局指沒有其他香港註冊的藥物可使用。病人發現在內地有藥可醫，選擇北上求醫。鄧寶蓮指一種藥物可以救命，可以幫助很多病人，希望當局加快審批不同藥物。關注組召集人鄺耀深指內地近5年的科研進度迅速，預計未來10年國家科研的新藥或超越西方國家。如果香港不及早引入國家科研藥物，「好容易失去以前做落嘅醫療優勢」。