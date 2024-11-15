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本地
2024-11-15 14:36:34

工聯會冀透過「1+」機制加快審批新藥　爭取好藥平用

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工聯會冀透過「1+」機制加快審批新藥　爭取好藥平用(陳芷晴攝)

工聯會冀透過「1+」機制加快審批新藥　爭取好藥平用(陳芷晴攝)

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病人藥物費用高昂，政府在去年實施的「1+」機制，針對用於本地治療嚴重或罕見疾病的新藥註冊申請，至今有7款新藥獲批。工聯會希望政府與時間競賽，加快審批新藥，除了「好藥港用」，還希望爭取「好藥平用」，為病人帶來更多治療選擇。

工聯會立法會議員鄧家彪和陳穎欣今日與衞生署代表會面，討論「1+」機制的實施成效，其後聯同關注組見記者。「好藥港用」關注組義務顧問鄧寶蓮指疫後港人北上看病的趨勢持續，其中一個誘因是兩地藥物價錢差距太遠，另外她接觸有病人對某類藥物產生抗藥性，醫管局指沒有其他香港註冊的藥物可使用。病人發現在內地有藥可醫，選擇北上求醫。鄧寶蓮指一種藥物可以救命，可以幫助很多病人，希望當局加快審批不同藥物。關注組召集人鄺耀深指內地近5年的科研進度迅速，預計未來10年國家科研的新藥或超越西方國家。如果香港不及早引入國家科研藥物，「好容易失去以前做落嘅醫療優勢」。

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藥物放雪櫃？口服藥丸和膠囊：保持原來包裝，並在開封後半年用內完（am730製圖） 藥物放雪櫃？外用藥物：外用藥膏在開封後可於室溫存放約半年，不建議用小瓶裝，如藥物包裝有破損，或藥膏變色、變硬或發臭等，便要停用（am730製圖） 藥物放雪櫃？眼藥水/膏：眼藥水開封後一個月就要棄掉，有些眼藥部分眼藥水或需要冷藏（am730製圖） 藥物放雪櫃？藥水：糖漿藥水放入雪櫃可能會產生沉澱物，故放室溫即可，開封後當次治療完成便要丟棄（am730製圖） 藥物放雪櫃？栓劑：除非特別說明應冷藏保存，否則栓劑一般放在室溫環境便可，若發現藥物變質或外觀異常便不要使用 （am730製圖） 藥物放雪櫃？胰島素針劑：在未開封時須冷藏保存，若已開封使用中，就要根據指示保存（am730製圖） 藥物放雪櫃？大部分常用藥物可於室溫環境（am730製圖）

冀降低藥物價錢

鄧家彪指「內地藥物又多、又快、又平，點解香港咁貴 ，選擇咁少？」除了審批藥物來港註冊，他促請醫管局「超前部署」，不要在審批後才慢條斯理商討採購條件，應該在審批時與香港藥廠聯絡，令市民不用承擔「天價」的藥物。

陳穎欣同樣促請政府「與時間競賽，追落後」，她提及自「1+」機制生效以來，衞生署接獲80多間藥廠逾260個查詢，但至今只批出7種新藥。不過當局則指這個審批速度已經很理想，因為需要謹慎審批。

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