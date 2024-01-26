工聯會接130宗跨境匯款求助 港人找換店匯款 內地戶口被凍結

中港兩地交流頻繁，部分人或貪方便或因較高匯率，選擇在找換店匯款予內地親友或商業夥伴，甚至自己內地戶口。但有找換店不是以公司的戶口「對數」，而委託內地第三方轉帳予匯款人指定內地戶口，第三方帳戶或涉其他案件，令匯款「凍過水」，甚至相關戶口遭凍結。工聯會去年收到130宗跨境匯款求助，有事主因此被內地公安機關發信傳召調查，提醒市民正確使用跨境匯款渠道，促請海關加強對持牌找換店執法。 事主李先生指，擬在內地購買內地房產，去年2月透過本港一找換店將26萬人民幣匯款到自己內地銀行帳戶，至4月發現內地戶口被凍結，向銀行提供找換店的匯款收據證明後，帳戶獲解凍。同年9月，李先生帳戶再無法使用，向銀行查證得知，其帳戶因涉賭場犯罪案件而被貴州公安局凍結。他其後更收到內地公安局來信，要求他在本月31日前親到貴州公安局對涉案帳戶交代。

李先生指，翻查內地帳戶資料，發現找換店處理匯款時曾透過多名不同人士的帳戶匯款至其內地帳戶，就事件已向海關舉報，但坦言往貴州路途遠兼言語不通，亦擔心人身安全。 已向公安交文件戶口仍被凍結 周先生去年10月透過找換店匯款到自己內地銀行帳戶，擬用作歸還友人借款及供妻子在內地家人的生活費。但同年11月，其內地戶口被溫州刑偵大隊凍結，雖然已向公安提交文件，但至今內地帳戶仍被凍結。 全國政協提案委員會副主任、工聯會理事長、立法會議員黃國指出，去年收到130宗跨境匯款求助；指市民感覺找換店是合法經營，匯款都是合法途徑，而多數事主因透過找換店匯款至內地，但懷疑因找換店將款項轉至第三方戶口，相關戶口涉及洗黑錢、開賭或其他罪行，收款帳戶因屬「關聯」戶口而被凍結調查。