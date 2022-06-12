工聯會評政府勞工政策 延長產假5個「讚」

今屆政府任期將本月底屆滿，工聯會評價現屆政府的勞工政策，對延長有薪產假至14週給予最高評價的5個「讚」，就取消強積對沖機制，以及統一法定和勞工假期至17日亦分別有4個「讚」；惟檢討政府外判制度和凍結最低工資則評分最低，有3個「負評」。

工聯會理事長黃國表示，今屆政府在多項勞工政策方面表現是獲得肯定，如延長有薪產假14週，惠及每年約30,000名懷孕婦女，減少婦女因生育而脫離勞動巿場，給予最高5個讚；勞工界爭取10多年的取消強積對沖機制、統一法定和勞工假期至17日等亦在今屆政府推動下成功落實，雖然在實施日期及行政上仍有不足，但也值得肯定，故亦有4個「讚」。

他又提到，政府就失業援助問題上亦有吸納意見，2020年先短暫放寬健全人士申領綜援的資產限額，今年初亦推出「臨時失業支援計劃」等，以紓解失業僱員面對經濟困難。但他指，相關措施只屬臨時性質，期望下屆政府能夠推行緊急失業援助金和失業援助制度。

工聯會另就提高職業安全與健康法例罰則給予一個「讚」，全面檢討政府外判制度及最低工資被凍結更得3個「負評」。

工聯會榮譽會長、工聯職安健協會主席林淑儀表示，職安健條例超20年未有修訂，雖然政府近期已刊憲將罰則提升，但工業意外死亡個案仍然頻生，故政府應全面檢討職安健條例，加強僱員職安健保障。

黃國補充，外判制度是製造在職貧窮元兇之一，取消外判才可為底層僱員提供有足夠尊嚴的生活，故當局應檢討外判制度。