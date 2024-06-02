工聯會邀青年義工助長者電話下載常用App　陳穎欣冀科技成助力非阻力

不少長者擔心使用科技產品非易事而抗拒，工聯會舉行樂齡科技社區服務日，安排來自港專的青年數碼義工協助長者在手提電話下載生活常用的應用程式，如「綠在區區」積分計劃「綠綠賞」、香港天文台的「我的天文台」、交通工具的九巴「APP 1933」和港鐵「MTR Mobile」等，以及「香港工聯會APP」、警方「防騙視伏APP」等。

未來在18區開班教長者用電話 參加活動的歐婆婆表示，希望在活動增長使用科技產品的知識，又指較關注同屬樂齡科技的平安鐘，指曾經有人冒充平安鐘職員上門向其丈夫推銷，在損失近2,000元後始發現為騙案，因此想了解平安鐘的正確安裝程序。工聯會副理事長、立法會議員鄧家彪指，部分長者仍未在寓所安裝平安鐘，因此建議政府建立獨居長者資料庫和高風險獨居長者名冊，並建議政府引入科技裝置，如自動檢測長者大門有否定期開啟的感應器，以即時了解長者安全狀況。