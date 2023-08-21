工聯會：公屋舊式水龍頭易燙傷　促分階段更換

工聯會舉行記者會，指現時有逾9萬伙「和諧一型」的公屋單位，裝置舊式水龍頭，分設有冷、熱水獨立開關的轉扭式水龍頭和「十字頭」水龍頭，使用者需要扭動開啟。工聯會指當中3萬戶主要集中將軍澳、葵涌及葵青區，較多長者居住。而很多長者手腕無力、患有「媽媽手」等，較有困難使用舊式水龍頭，曾被濺出的大量熱水燙傷。
工聯會立法會議員梁子穎指出，該款舊式的熱水龍頭開啟後，熱水會突然湧出，有機會導致使用者燙傷。他又指出，單計將軍澳的尚德邨、廣明苑及寶明苑選區便有20%人口超過65歲，葵青區的安蔭邨更有26%人口是超過65歲，收到不少長者反映不夠力扭動水龍頭。
房署﹕住戶提供醫生證明 可為他們更換水龍頭
他續指自2015年已經向房屋署反映問題，希望更換為推桿式混合冷熱水龍頭，引述署方回覆指考慮到個別用戶，特別是長者，在使用非恆溫式熱水爐時或會感到困難，如果用戶能夠提供由醫生或物理治療師簽發的建議或證明文件，署方會考慮為他們更換推杆式混合冷熱水龍頭，而其餘住戶更換水龍頭的話需要自費。
工聯會則指房屋署現時已為已收回或重新出租的公屋，更換成冷熱水混合推桿式水龍頭，不解為何不願為住戶集體更換新式水龍頭。梁子穎又指，冷熱水混合推桿式水龍頭網上售價由45元至250元不等，相信署方大量購買可進一步降低購買成本，再分階段為住戶安裝，預計整體費用不高，署方有能力承擔，促請房屋署與時俱進，盡快為住戶更換水龍頭，而工聯會計劃就有關事宜約見房屋署。