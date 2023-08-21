工聯會：公屋舊式水龍頭易燙傷　促分階段更換

工聯會舉行記者會，指現時有逾9萬伙「和諧一型」的公屋單位，裝置舊式水龍頭，分設有冷、熱水獨立開關的轉扭式水龍頭和「十字頭」水龍頭，使用者需要扭動開啟。工聯會指當中3萬戶主要集中將軍澳、葵涌及葵青區，較多長者居住。而很多長者手腕無力、患有「媽媽手」等，較有困難使用舊式水龍頭，曾被濺出的大量熱水燙傷。

工聯會立法會議員梁子穎指出，該款舊式的熱水龍頭開啟後，熱水會突然湧出，有機會導致使用者燙傷。他又指出，單計將軍澳的尚德邨、廣明苑及寶明苑選區便有20%人口超過65歲，葵青區的安蔭邨更有26%人口是超過65歲，收到不少長者反映不夠力扭動水龍頭。