工聯會：政府未公布取消強積金對沖安排　憂未能如期在2025年5月落實(更新)

積金易平台將於本月26日投入運作，工聯會要求政府兌現承諾，盡快落實為低收入及自僱人士代供強積金。同時，促請政府完善強積金計劃，包括增設強積金保證回報計劃、按期調整強積金供款的上下限及確保於2025年落實取消強積金對沖。
根據《強積金計劃條例》，積金局必須每4年對強制性供款的上下限進行不少於一次檢討。工聯會權益委員會主任丘燿誠表示，強積金供款的上下限已多年沒有調整，過去10年的供款上下限分别維持在30,000元及7,100元，在提升了最低工資的情況下，供款水平嚴重滯後。他建議盡量調高供款下限，減輕一眾低薪僱員的負擔。他亦促請政府盡快公布為低收入人士代供強積金的安排，向他們提供「定心丸」。政府指會在明年5月落實取消強積金對沖安排，工聯會近期接獲多了市民查詢安排，丘指距離實施不足1年仍未公布詳情，擔心會推遲項目，令基層僱員無法受惠。
料男女平均需192萬元及264萬元退休金
另外，香港男女平均壽命分別是80.7歲及86.8歲。丘燿誠以65歲退休年齡為例，假設市民退休後每月需1萬元開支，男女平均需192萬元及264萬元的退休金。他坦言除非是很熟悉投資的僱員又或他們本身相對高薪，強積金有一定金額。否則對一般僱員以至基層而言，他們需要穩健及保證回報。他提到積金易平台雖可降低強積金的行政費，但難以解決強積金回報不理想的問題，要求政府盡快推出強積金保證回報計劃產品，保證回報率不低於通脹。
工聯會文職及專業人員總會副會長陳勇華補充，「市民唔係做金融，做金融嘅事情風險高」。他指外匯基金自1994年的複合年度投資回報率為4.5%，遠高於同期通脹率，由外匯基金統一管理是其中一個方法。
積金局：平台全面運作後會積極配合政府
積金局回應指，強積金計劃將依次序由6月26日起逐一加入「積金易」平台。當所有計劃於2025年年底完成整個加入程序，「積金易」平台會全面運作。
積金局又表示，會於平台全面運作後，積極配合政府，協助落實為低收入人士代供強積金的措施。法例規定積金局須每四年就強積金供款的最低及最高有關入息水平進行不少於一次檢討，而當局已展開2022-至2026年檢討周期的相關工作。