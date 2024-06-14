工聯會：政府未公布取消強積金對沖安排　憂未能如期在2025年5月落實(更新)

根據《強積金計劃條例》，積金局必須每4年對強制性供款的上下限進行不少於一次檢討。工聯會權益委員會主任丘燿誠表示，強積金供款的上下限已多年沒有調整，過去10年的供款上下限分别維持在30,000元及7,100元，在提升了最低工資的情況下，供款水平嚴重滯後。他建議盡量調高供款下限，減輕一眾低薪僱員的負擔。他亦促請政府盡快公布為低收入人士代供強積金的安排，向他們提供「定心丸」。政府指會在明年5月落實取消強積金對沖安排，工聯會近期接獲多了市民查詢安排，丘指距離實施不足1年仍未公布詳情，擔心會推遲項目，令基層僱員無法受惠。

積金易平台將於本月26日投入運作，工聯會要求政府兌現承諾，盡快落實為低收入及自僱人士代供強積金。同時，促請政府完善強積金計劃，包括增設強積金保證回報計劃、按期調整強積金供款的上下限及確保於2025年落實取消強積金對沖。

料男女平均需192萬元及264萬元退休金

另外，香港男女平均壽命分別是80.7歲及86.8歲。丘燿誠以65歲退休年齡為例，假設市民退休後每月需1萬元開支，男女平均需192萬元及264萬元的退休金。他坦言除非是很熟悉投資的僱員又或他們本身相對高薪，強積金有一定金額。否則對一般僱員以至基層而言，他們需要穩健及保證回報。他提到積金易平台雖可降低強積金的行政費，但難以解決強積金回報不理想的問題，要求政府盡快推出強積金保證回報計劃產品，保證回報率不低於通脹。

工聯會文職及專業人員總會副會長陳勇華補充，「市民唔係做金融，做金融嘅事情風險高」。他指外匯基金自1994年的複合年度投資回報率為4.5%，遠高於同期通脹率，由外匯基金統一管理是其中一個方法。