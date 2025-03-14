工聯會：東涌居民望機場這麼近那麼遠　促增加機場巴士班次

隨著機場第三跑道的啟用，機場運力恢復至疫情前的水平，機場島的員工人數亦持續上升。不過，工聯會留意到各區往來機場的巴士班次無法滿足員工的通勤需求，促請加密班次。

工聯會今日與運輸署會面後見記者，離島區議員劉展鵬提到東涌予外界的印象是屬於機場市區的一部分，但實際上居民「望住機場這麼近那麼遠」。由於區內機場巴士「兜勻成個東涌、去機場又兜勻成個機場島」，當區居民往往需要大約45分鐘才抵達機場，導致他們到機場上班的意慾不高。劉舉例今年東涌北會迎來2至3萬人入伙，但機場巴士20至30分鐘一班車，居民會認為到市區工作更多機會，有違東涌居民支援機場的印象。他希望運輸署重整東涌到機場的交通服務，例如提供更多直達巴士。