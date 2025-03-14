工聯會：東涌居民望機場這麼近那麼遠　促增加機場巴士班次

隨著機場第三跑道的啟用，機場運力恢復至疫情前的水平，機場島的員工人數亦持續上升。不過，工聯會留意到各區往來機場的巴士班次無法滿足員工的通勤需求，促請加密班次。
工聯會今日與運輸署會面後見記者，離島區議員劉展鵬提到東涌予外界的印象是屬於機場市區的一部分，但實際上居民「望住機場這麼近那麼遠」。由於區內機場巴士「兜勻成個東涌、去機場又兜勻成個機場島」，當區居民往往需要大約45分鐘才抵達機場，導致他們到機場上班的意慾不高。劉舉例今年東涌北會迎來2至3萬人入伙，但機場巴士20至30分鐘一班車，居民會認為到市區工作更多機會，有違東涌居民支援機場的印象。他希望運輸署重整東涌到機場的交通服務，例如提供更多直達巴士。
直言不會介紹人到機場工作
天水圍居民、航空貨運及速遞業工會主席譚國輝指出每天飽受在屯赤隧道塞車之苦，經常要「好似沙甸魚咁逼2粒鐘，邊有人有動力想去機場返工？」他直言機場交通是絆腳石，導致請人困難，連他也不會介紹人到機場工作。
工聯會立法會議員鄧家彪指出各區，包括東九龍、「大西北」、東涌都有需要改善來往機場的交通服務。東九龍方面，他促請善用將落成的中九龍幹線，縮短行車時間；屯門及元朗的交通則過分依賴屯門公路及屯門市中心的道路，他希望政府在收回大欖隧道，實施新收費後，令多些車輛行經大欖隧道以作分流；他促請機管局多聆聽工會及工友意見，特別在深夜時段增設員工巴士。他引述運輸署表示願意配合未來落成的基建，改善機場交通服務；運輸署亦鼓勵機管局增設員工巴士，署方會配合安排。