工聯會：40%女僱員遭受職場暴力　有酒店員工入房取物件被問價

三八婦女節將至，工聯會今日發布調查，了解女性在職場的情況，發現約40%人曾遭受職場暴力，不過70%受訪者表示不會向公司或相關機構求助。工聯會促請政府研究立法，保障僱員免受滋擾及暴力對待。 40%女僱員遭受職場暴力 工聯會婦女事務委員會在上月就職場暴力與性騷擾問題成功訪問了264人。當中約40%受訪者反映曾發生職場暴力，89%涉言語攻擊或侮辱、約11%涉肢體暴力和14%動作威脅、8% 網絡暴力。部分行業如公共服務業、餐飲、建築等有較高的職場暴力發生率；醫療保健行業、文職等較少發生暴力事件。

調查同時發現82%施暴者為同事或上司。在受害者方面，不同教育程度的女性表現出明顯差異，37%中學或以下教育程度的受害者選擇向公司反映情況；而大專與碩士或以上教育程度的受害者，表示因考慮前途或對處理結果的預期，向公司反映事件的比例低於20%。針對高教育程度者低舉報率的問題，工聯婦委建議公司推行匿名投訴機制。 工聯會接獲多宗求助個案，立法會議員陸頌雄分享有女巴士車長就泊車情況與男車長發生爭執，男車長不停用手機貼面式拍攝，更以粗言穢語辱罵女車長。女車長受到很大滋擾，需要看精神科醫生及服用安眠藥。陸頌雄批評巴士公司的處理進度緩慢，涉及複雜的行政程序，而錄取口供時似乎不信任事主，認為事主小事化大。雖然該名男車長最終辭職，但陸頌雄認為不應只辭職了事，男車長以粗口辱罵事主涉及性內容，存在性騷擾，巴士公司應撰寫正式報告。另一宗個案同樣發生在公共運輸事業，同事之間發生口角，事主不但被同事用粗口辱罵，更被掌摑。

酒店員工入房取物件被問價 職場暴力事件亦發生在服務行業，工聯婦委委員梁靜雯分享有酒店職員進入酒店房間取物品，但被客人問價。她指事主向公司反映後，酒店有跟進措施，不再安排女員工在夜更當值。 調查發現53%受害人心理健康受影響（如焦慮、抑鬱），35%受訪者面對幻聽、失眠、手震、手心出汗等，54%受訪者表示因職場暴力而考慮離職。工聯會副會長程岸麗認為很多上司處理職場暴力情況時，都覺得只屬私人恩怨「管唔到」。她關注每人的心理承受能力不同，很多受害者一回到公司便感到困擾、精神緊張。她建議研究立法保障僱員免受滋擾及暴力對待、鼓勵企業建立有效的投訴機制、推廣互相尊重的平等職場文化、提供心理諮詢和支援服務，亦鼓勵受害者向工會尋求協助。