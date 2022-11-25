巧手製精緻實境模型 助死因庭還原真相

做警察不僅要懂查案，還要懂砌模型？徐步高槍擊案、馬尼拉人質事件、埃及熱氣球爆炸墜毀等案件，相信不少市民均印象深刻，這些重大事故的死因審訊背後，均有警方訓令支援組專門製作相關模型，協助還原實境，以助法庭掌握詳情。細緻程度連樓梯級數、窗框花紋都要跟到十足，即使未見過實物亦要運用創意和想像力發掘物料。他們表示，這麼用盡腦汁只有一個目的「希望有助還原真相，還死者一個公道。」 文：文詠琛 為配合反恐行動策劃和巡視需要，警方於1988年成立訓令支援組，為重要地標製作不同種類的立體模型，以便警隊部署行動。小組主要職能包括透過考察地型和平面圖，製作比例模型協助重大案件的調查和聆訊用途，例如2006年徐步高槍擊案、2010年馬尼拉人質事件、2013年埃及熱氣球事故及2019年周梓樂墮樓事件等。



兼任形式奉召執勤 小組由22至28名自願參與的警員組成，來自不同部門和職級，包括刑偵、水警和軍裝的警員和高級警司等，以兼任形式奉召執行職務。加入支援組逾20年的警長王天倫是資深成員，當年徐步高槍擊案轟動全港，他分別參與了2個相關模型的製作，一個主要是展示槍案隧道，另一個則是包括隧道和附近道路建築的模型。由於案件發生在隧道，難清楚顯示地底和路面的相連性、走位和角度，王指成員靈機一觸，找來車窗升降的慢速摩打，在模型加設機關，只要按摯就能升起隧道模型至「地面」，讓法庭了解隧道情況，完成後相當有成功感。他又指，當年隧道中的魚眼鏡疑曾被人移動，亦曾有證人表示，在附近大廈的窗口曾目擊事件，因此他們亦要實地考察，經量度和計算把相關場景製作出來。 有建築學背景的督察張啟豪加入支援組11年，他指模型會交法庭使用，故還原度要高，樓梯級數、高度、深度，門和窗框的大小尺寸等，都照實景比例製作。他强調，「若稍有偏差，例如樓梯級數不對，窗戶打開角度不對，都會質疑證人口供不可靠。所以我們的責任就是要製造一個準確的模型，助證人準確地說出供詞希望有助還原真相，還死者一個公道。」