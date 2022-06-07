恐龍現身港九鬧市，張牙舞爪，莫非出現「多重宇宙」穿越侏羅紀？兩隻1比1原大的君王暴龍及劍龍，實為機動恐龍，在古生物學家團隊監督下，利用最新的科學知識重構，特別設計、製作並展出。機動恐龍頭部、眼睛和尾巴都會郁動，栩栩如生。團隊其中一名成員Nils Knötschke昨特意帶來其中一件製作機動君王暴龍時用作參考、有6,500萬年歷史的暴龍牙齒化石(圓圖)供傳媒欣賞。

「夏日快閃：機動恐龍展」由領賢慈善基金與九龍倉旗下的海港城及時代廣場合辦，機動君王暴龍今日起至7月17日於海港城「海運觀點」展出；機動劍龍今起至7月10日於時代廣場「露天廣場」展出，公眾可免費參觀。

商場同時舉辦各式恐龍主題活動，市民捐款指定金額可參與並獲取紀念品，活動收益將全數撥捐領賢慈善基金。除此以外，為慶祝香港回歸25周年，領賢慈善基金7月與康文署合辦名為「香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記」的恐龍化石標本展覽。育有兩子的陳爸爸稱為疫情漸緩開始有大型活動感開心，認為機動恐龍夠生動，又指5歲大仔好興奮，幼子則有點害怕。有恐龍迷則認為近日本港陰暗天色令景觀更為吸引，更切合大眾對侏羅紀時代的印象。

九龍倉置業執行董事凌緣庭指，隨著疫情緩和以及派發新一輪消費券，現在是適當時機舉辦大型活動及展覽，讓一家大細外出享樂。她又透露，海港城5月人流較去年同期上升5%，已回復至第五波疫情前水平。