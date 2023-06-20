巨型橡皮鴨全部退場 黃鴨軍團周五最後打卡

荷蘭藝術家Florentijn Hofman所創作的巨型黃色橡皮鴨旋風訪港逾一周，展覽前晚落幕；雙鴨分別在前晚(18日)及昨早(19日)變回扁皮鴨。雖然黃鴨昨日單拖在維港，有市民把握最後機會，一早到金鐘添馬公園打卡留念。隨着雙鴨離開，黃鴨港鐵藝術旅程亦於周五(23日)結束，未打卡市民或要把握機會。
由創意品牌AllRightsReserved展出的《橡皮鴨二重暢》藝術展覽於周日落幕，其中一隻黃鴨前日在維港巡遊結束後當晚放氣後運走，另一隻多留半日在添馬公園對開海面的黃鴨，昨午放氣後再吊上躉船離開。
有市民昨早把握最後機會到場與黃鴨打卡，稱前晚才知活動結束，無預期展期這麼短，故昨早急急前來希望可以黃鴨合照；並指類似展覽可為市民帶來歡樂，期望未來繼續舉辦。
《橡皮鴨二重暢》落幕後，橡皮鴨港鐵藝術旅程亦於周五結束，未打卡市民亦要把握機會，藝術旅程不容錯過的要算金鐘站，該站變身為「橡皮鴨主題車站」，當中E出口成為「橡皮鴨主題出口」，6米高24.5米闊的巨型玻璃天窗、站內月台旁等，都可發現橡皮鴨影蹤，而與展覽有關的設計如橡皮鴨腳印、水滴等亦容易可見。包括金鐘站等24個港鐵車站內，正展出「《橡皮鴨二重暢》遊香港特色」系列造型迷你鴨，結合了香港各區的歷史、地標、文化風俗及社區特色，設計各有不同。