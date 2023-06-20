巨型橡皮鴨全部退場 黃鴨軍團周五最後打卡

荷蘭藝術家Florentijn Hofman所創作的巨型黃色橡皮鴨旋風訪港逾一周，展覽前晚落幕；雙鴨分別在前晚(18日)及昨早(19日)變回扁皮鴨。雖然黃鴨昨日單拖在維港，有市民把握最後機會，一早到金鐘添馬公園打卡留念。隨着雙鴨離開，黃鴨港鐵藝術旅程亦於周五(23日)結束，未打卡市民或要把握機會。

由創意品牌AllRightsReserved展出的《橡皮鴨二重暢》藝術展覽於周日落幕，其中一隻黃鴨前日在維港巡遊結束後當晚放氣後運走，另一隻多留半日在添馬公園對開海面的黃鴨，昨午放氣後再吊上躉船離開。

有市民昨早把握最後機會到場與黃鴨打卡，稱前晚才知活動結束，無預期展期這麼短，故昨早急急前來希望可以黃鴨合照；並指類似展覽可為市民帶來歡樂，期望未來繼續舉辦。