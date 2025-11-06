巨型氣球巡遊12.28西九文化區舉行 大會：有信心申請臨時娛樂牌照

香港致力成為「亞洲盛事之都」，隨着冬日來臨，全城多個慶祝節日如聖誕節和跨年的活動亦接踵而至。當中於本月24日起至明年1月4日，將舉行本港首個巨型充氣角色氣球慶典，而下月28日更有「輕」氣球巡遊活動，近20個為大眾所熟悉的IP角色巨型輕氣球在維港天空下翱翔，市民可免費參與觀賞。主辦單位有信心活動能取得消防及民航處許可，並強調會有安全措施。 「Merry Balloon Hong Kong」近20個本地及國際人氣IP角色巨型氣球，包括M&M’S、姆明、薯蛋頭及小王子等知名角色，於本月24日起至明年1月4日，分三個部分舉行，其中於下月28日在西九文化區藝術公園舉行「輕」氣球巡遊「Merry Balloon Parade」，隊伍屆時將沿海濱由香港故宮文化博物館遊走至M+。市民更有機會親身參與擔當「持球手」，大會將公開招募最多150位義工，於活動當日帶領氣球。



主辦：展示獲民航處批准 月前「熱氣球節」未能預期載人升空，MakeItLoud創辦人謝旭表示，巡遊期間在正常天氣下，氣球高度約離地4.5米，而「熱氣球與我們的氣球巡遊最大分別在於，我們並不載人升空，而是手持氣球步行。根據當日風勢，氣球繫繩的長度會有所調整，因此在訓練和安排中已完全避開風勢問題。」他又指，本港12月風勢相對細弱且較穩定，大會亦會為員工提供充分培訓。 謝旭又透露，正就整個活動申請臨時娛樂牌照，如昨日記者會上展示約離地2米的氣球，亦獲民航處批准；本月22日的氣球巡遊排練及巡遊當日，因涉及使用氦氣，亦會向消防處申請及審批；他補充對通過審批充滿信心。