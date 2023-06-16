巨型黃鴨周日出巡維港慶父親節 展覽同日閉幕 (附海上巡迴路線圖)

由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）所創作的巨型黃鴨自兩周前於本港展出，周日（18日）父親節期間，其中一隻黃鴨更於維港「出巡」慶節，而展覽亦隨即於同日圓滿落幕。
黃鴨父親節當日下午1時出巡維港
周日（18日）父親節期間，其中一隻巨型黃鴨將在維港作海上巡遊，約下午一時開始，由中環海面出發，亦是首個在維港海上巡遊的大型戶外充氣藝術裝置。
主辦單位亦特別呼籲，當日避免駕駛或乘坐私人船隻靠近，以免衝擊或製造海浪影響橡皮鴨，大眾可於維港兩岸不同地方觀賞。
黃鴨當日將沿着維港海岸線漫「游」，行經銅鑼灣避風塘、炮台山東岸公園主題區，游向尖沙咀，途經著名地標如星光大道與市民旅客「打招呼」；黃鴨到文化中心後便會折返中環與同伴再次相聚，出巡約時兩個多小時。
黃鴨展覽同日落幕
主辦單位表示，展覽亦於當日閉幕，ARR創辦人SK Lam 表示，感謝各界熱烈支持，因大型戶外海上充氣藝術裝置，需要面對不同天氣及突如其來的外在環境挑戰，而經過連日觀察，與專業團隊商討後，再衡量過營運成本等因素，認為最適合於周日為展覽作結。巡遊過後，展覽於當日將隨即圓滿閉幕，展覽現場的網購領取處則將繼續開放至6月22日（星期四）下午8時，供已網購的顧客前往提貨。
另外，早於展覽開放前，創意品牌AllRightsReserved(ARR)與霍夫曼以橡皮鴨造型及標誌圖案特別推出一系列獨家主題紀念品，其中大部份已被「鴨粉」一掃而空。ARR今日宣佈特別加推全球限量250枚的橡皮鴨小夜燈收藏品，全新的「8”小夜燈」以早前售罄的原木雕塑原型—大小橡皮鴨的造型設計，並內置感應芯片，可輕拍以控制小夜燈開關。別致的小夜燈除了可點綴房間外，柔和的光線更可為房間營造格調氛圍。這枚全新收藏品將於明日（6月17日）在DDT Store網店正式推岀。展覽現場不設銷售，只供網上訂購後選擇展覽現場取貨或送貨服務。數量有限，售完即止。
全球獨家發售網站：DDT Store https://ddtstore.com
推岀日期/時間：明日（6月17日）早上11時（數量有限，售完即止）