巨型黃鴨周日出巡維港慶父親節 展覽同日閉幕 (附海上巡迴路線圖)

由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）所創作的巨型黃鴨自兩周前於本港展出，周日（18日）父親節期間，其中一隻黃鴨更於維港「出巡」慶節，而展覽亦隨即於同日圓滿落幕。

黃鴨父親節當日下午1時出巡維港

周日（18日）父親節期間，其中一隻巨型黃鴨將在維港作海上巡遊，約下午一時開始，由中環海面出發，亦是首個在維港海上巡遊的大型戶外充氣藝術裝置。

主辦單位亦特別呼籲，當日避免駕駛或乘坐私人船隻靠近，以免衝擊或製造海浪影響橡皮鴨，大眾可於維港兩岸不同地方觀賞。

黃鴨當日將沿着維港海岸線漫「游」，行經銅鑼灣避風塘、炮台山東岸公園主題區，游向尖沙咀，途經著名地標如星光大道與市民旅客「打招呼」；黃鴨到文化中心後便會折返中環與同伴再次相聚，出巡約時兩個多小時。