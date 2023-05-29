差估署：樓價指數連升4個月　創7個月高位

期內，各類型單位樓價指數續升，其中A、B及C類中小型單位樓價指數報355.6點，按月升0.51%，按年跌8.35%；D及Ｅ類大型單位樓價指數則報313.8點，按月升1.26%，按年微跌0.09%。

差餉物業估價署最新公布，4月私人住宅售價指數報354.2點，按月升0.54%，連升4個月，創7個月新高水平，按年則跌8%。總結今年首4個月，樓價指數累升5.83%。惟與2021年9月的歷史高位398.1點相比，仍跌11.03%。

私宅租金連升3個月

再細分各類戶型，全線報升。當中升幅最多為D類單位（實用面積753至1,076平方呎）報314.6點，按月升約1.42%；A類單位（面積431平方呎或以下）報388點，按月升約0.99%；E類（1,722平方呎或以上） 單位錄少於20宗成交，報310點，按月升0.42%；B類單位（431至752平方呎）報342.7點，按月升0.26%；至於，C類單位（753至1,076平方呎）報323.3點，按月升約0.09%。

另外，4月私人住宅租金指數最新報178.2點，按月升1.42%，連升3個月，按年則跌0.51%。今年首4個月，租金累漲1.54%。