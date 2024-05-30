差估署：4月私樓指數微升0.29% 連升兩月 中原：樓市步入正常化 5月或下調

若以單位類型分類，中小型單位(100方米以下)售價指數按月升0.32%；較大面積單位(100方米或以上)售價指數按月升0.29%。其中A類物業(40方米以下)售價指數按月升0.3%；B類物業(40至69.9方米)按月升0.27%；C類物業(70至99.9方米)按月升0.69%；D類物業(100至159.9方米)按月升0.25%；E類物業(160方米或以上)按月升0.5%。租金方面，4月私宅租金指數報186.9點，按月升0.92%，同樣連升兩個月，按年升4.89%。今年首4個月，私樓租金指數累升0.48%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，撤辣首兩個月的興奮程度漸見減弱，樓市步入正常化，料5月份的差估署指數或會出現下調。他稱，未來香港樓市走向還看美國息口及內地經濟。美國利率幾可肯定將向下調，問題在何時開始減息；而內地經濟復甦理想，料中央大力支持香港經濟，香港經濟氣氛回復，對股樓皆有幫助。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮預料，4月份升幅顯著收窄是受新盤低價開售搶灘所拖累，令二手業主叫價難以持續企硬。在購買力大量流向一手市場下，部分業主恐須相應降價賣樓，令二手樓價受壓；預期下次公布的5月份樓價指數只能橫行，6月份甚至或倒跌0.5%。至於下半年走勢主要留意息口走勢、新盤定價、專才或高才來港入市置業的力度三個因素。