差估署2月樓價指數創逾8年半新低 租金連升3個月累升0.57%

本港私樓樓價跌勢持續，差餉物業估價署公布的臨時數據指，2025年2月私人住宅售價指數報284.7點，按月跌0.87%，各戶型單位樓價均下跌；指數連跌第3個月，按年則跌5.8%，創逾8年半新低，今年首兩個月樓價已累跌約1.56%。至於租金指數則繼續上升，報193.5點，數字連升3個月。有分析預料，在新盤持續低價開售下，樓市呈「量升價軟」走勢，盼隨交投增加，放緩跌勢。
據差估署昨日公布的數據顯示，本港上月私人住宅售價指數報284.7點。按單位類型劃分，全線單位樓價均下跌，中小型單位樓價指數最新報286點，按月跌0.83%，而今年首兩個月累跌1.5%。大型單位樓價指數報261.9點，按月跌0.91%，首兩個月亦累跌1.8%。
當中以類型計，類型C單位(70至99.9方米)跌幅最大，跌1.21%；其次是類型B(40至69.9方米)跌1.03%、類型D(100至159.9方米)跌0.94%，以及跌0.85%的類型E(160方米或以上)和跌0.56%的單位類型A(40方米以下)。
樓市呈「量升價軟」走勢
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，在新盤持續低價開售下，整體樓市呈「量升價軟」走勢，惟盼隨著交投進一步增加，樓價跌勢可放緩。他分析3月市況，財政預算案寬減細價樓印花稅措施刺激交投轉活、股市亦造好，新盤銷情暢旺令整體樓市出現小陽春走勢；但因新盤仍以低價推售，無助二手業主提高叫價，樓價只能收窄跌幅至平穩橫行或微跌0.5%以內，整體樓價在首季有機會跌達1.5%至2%左右。
中小型單位租金升幅較大
至於租金指數，今年2月私人住宅租金指數報193.5點，數字連升3個月，按月升約0.31%，今年首兩個月已累升0.57%。按單位類型劃分，中小型單位租金升幅較大，最新指數報197.5點，按月升0.3%，大型單位則按月升0.14%，報147.3點。
世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事郭偉恩分析指，隨著本港IPO等經濟活動增加，更多專才於新年後陸續抵港，導致住宿需求增加，從而推升住宅租金；展望未來，隨著更多外來人口移居香港，預計住宅租金將持續上升。尤其在暑假期間，會有新一輪需求來自非本地學生。