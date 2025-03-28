差估署2月樓價指數創逾8年半新低 租金連升3個月累升0.57%

本港私樓樓價跌勢持續，差餉物業估價署公布的臨時數據指，2025年2月私人住宅售價指數報284.7點，按月跌0.87%，各戶型單位樓價均下跌；指數連跌第3個月，按年則跌5.8%，創逾8年半新低，今年首兩個月樓價已累跌約1.56%。至於租金指數則繼續上升，報193.5點，數字連升3個月。有分析預料，在新盤持續低價開售下，樓市呈「量升價軟」走勢，盼隨交投增加，放緩跌勢。

當中以類型計，類型C單位(70至99.9方米)跌幅最大，跌1.21%；其次是類型B(40至69.9方米)跌1.03%、類型D(100至159.9方米)跌0.94%，以及跌0.85%的類型E(160方米或以上)和跌0.56%的單位類型A(40方米以下)。

樓市呈「量升價軟」走勢

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，在新盤持續低價開售下，整體樓市呈「量升價軟」走勢，惟盼隨著交投進一步增加，樓價跌勢可放緩。他分析3月市況，財政預算案寬減細價樓印花稅措施刺激交投轉活、股市亦造好，新盤銷情暢旺令整體樓市出現小陽春走勢；但因新盤仍以低價推售，無助二手業主提高叫價，樓價只能收窄跌幅至平穩橫行或微跌0.5%以內，整體樓價在首季有機會跌達1.5%至2%左右。