差估署5月樓價指數挫0.34% 分析：6月指數續跌

香港樓價轉跌。差估署公布5月私人住宅售價指數報384.4點，較4月下跌約0.34%，累計今年首5個月跌約2.41%。當中以431至752方呎單位跌幅最大，按月跌約0.62%。有分析指，6月份差估署樓價指數將反映美國醞釀加息的影響，料指數繼續下跌，但預計下半年樓價仍具上升動力。

指數在4月時曾反彈1%，結束連續3個月跌勢，但最新數字則跌約0.34%，當中431至752方呎單位跌幅最大，按月挫約0.62%，其次753至1,076方呎單位，跌0.29%；431方呎以下，跌0.26%。大型單位方面，1,076至1,721方呎及1,722方呎或以上，分別升1.42%及2.02%。

租金指數方面，報177.3點，與4月相同，本年首5個月跌約2.96%，最大跌幅是753至1,075呎單位，報151.8點，按月減約1.49%，大型單位則同樣錄得上升，報146.7點，升約0.82%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，差估署5月樓價指數主要反映4至5月初的市況，尚未反映美國加息前後的影響。經過3、4月樓市大反彈後，二手市場筍盤驟減，業主收窄議價空間，加上大量新盤推出，吸走大量二手市場購買力，導致5月二手成交驟減，拖累樓價回軟。大型單位於「財爺PLAN」刺激下，需求增加，令樓價得到支持。

陳永傑預計，6月份差估署樓價指數將反映美國醞釀加息的影響，料指數繼續下跌，加息前夕市場觀望氣氛濃厚，一二手樓市交投陸續減慢。但他指，雖然現時市況前景較多不確定性，如政府新班子即將上場、本港有機會加息，疫情反覆等，但近年本港政治環境趨穩定，疫後經濟正緩緩復甦，預計下半年樓價仍具上升動力。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，一手新盤貼市價爭客，加加上預期美息升幅持續加快，料下月公布的6月份樓價指數仍將偏軟，跌幅恐進一步擴大至0.5%，預期上半年樓價將跌近3%；回歸25周年，中央會否「送大禮」，如制訂較具體的通關時間表，倘若通關有期，全年樓價仍有上升希望。