差估署7月私宅樓價指數跌1.9% 連跌3月創8年新低 料減息助穩樓市

本港樓價連續3個月下跌。差估署最新公布7月私人住宅售價指數，跌破300大關，報296.8點，按月跌近1.9%，創自2016年以來新低；今年首7個月累計跌幅近4.7%，與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價指數累跌擴闊至25.45%。租金方面則繼續背馳，報194.1點，按月升近1.1%，連升5月，創近5年新高。中原集團創辦人施永青認為，隨著減息在即，加上各項客觀因素反映下，認為樓市企穩的機會仍大。

當中，C類物業(753至1,075方呎)售價指數表現最差，報282.4點，按月回落2%；另外，A類物業(431方呎以下)報316.4點，按月跌1.89%；B類物業(431至752方呎)報289點，按月挫1.93%。大型物業的跌幅相對較小，其中D類物業(1,076至1,721方呎)報276.7點，按月跌0.86%；E類物業(1,722方呎或以上)報272點，按月下調0.37%。租金方面則繼續攀升，7月租金指數報194.1，按月上升1.09%，連升5個月；按年升6.65%。今年首7個月租金指數累升4.35%。

樓市跌幅收窄有望企穩

施永青向本報表示，聯儲局減息在即，對樓市有正面影響，仍然看好第三季的樓價，預料隨著減息將會回穩。他認為，現時樓價跌是心理因素，因太多網紅及已離開香港的人在唱衰香港樓市，惟實際數據並非如此。他舉例，2022年的樓價下跌15%，至2023年收窄至10%，至今年下跌約5%，跌幅收窄，有望企穩。施永青又指，市況下跌通常是供應過多、投資過度；惟現時「因發展商不買地，樓又慢慢起」；加上香港經濟增長，市民負擔能力增加，種種客觀因素分析下，市場企穩的機會仍很大。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價持續受壓，第三季跌幅恐擴大，最快減息後第四季才能喘穩。他稱，主要受統計期內新盤低價開售，直接拖累二手樓價跟隨作較大幅度降價所致。

近期所見，新盤仍以低價推出，相信8月份樓價繼續受壓再跌1%，而9月料續跌0.5%，預測第三季樓價跌幅最終亦會相應擴大至3.35%。他又指，減息預期將成第四季市況其中一個轉捩點，期望屆時市場氣氛可以好轉，交投回升之下，倘樓價得以平穩橫行整固，則全年樓價跌幅約6%。惟一旦減息幅度較預期小及緩慢，加上新盤仍以低價發售，則料第四季樓價將再跌2%至3%，屆時全年樓價跌幅恐擴大到8%至9%。

租金方面，受惠暑期旺季，陳海潮料8月及9月份租金升幅將進一步擴大，整個第三季租金料升4.15%。第四季雖少了留學生客，但在專才及高才持續流入下，租金料第四季可再升2%。