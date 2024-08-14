已婚女子飯聚醉酒醒來內褲被脫掉 涉遭52歲司機友人睡房內強姦

五旬司機涉姦醉酒已婚女友人
53歲運輸司機與已婚女友人失聯20載，3年前久別重逢，共餐後到女方家中繼續把酒談歡。女方丈夫離家上班後她爛醉如泥，司機涉把她抬入睡房趁醉強姦。司機否認一項強姦罪今於高院受審。
被告黎X雄被控在2021年10月5日，在香港強姦女子X。
二人失聯20載
控方開案陳詞指，被告與X相識30載，不時與一大群朋友玩滾軸溜冰，X結婚後兩人約20年沒有聯絡，直至2021年5月X在被告facebook得知被告兒子大學畢業，X私訊傳送恭賀說話，兩人便交換電話號碼保持聯絡，多次約見食飯。
晚飯後到X住所飲酒
兩人案發當日在OPPA韓國燒肉店共餐，X邀請丈夫前來，但其丈夫因工作疲勞而婉拒，用餐完畢後X建議被告到訪其家繼續把酒談歡，兩人到X家後被告與X丈夫打招呼，但X丈夫因需工作而沒有參與酒局，並在晚上10時許離家上班。X的母親則因截肢而行動不便，期間一直留在睡房。
X丈夫回家發現X只穿著短褲
X中途醉酒前往廁所嘔吐，被告主動提出攙扶她回房，她本身拒絕，但被告已把她送回房間，X便蓋被準備入睡，但她其後張眼便發現被告正與她性交中，遂郁動身體表示抗拒，要求被告停止性行為，強調兩人只是朋友關係，隨後再次因醉意入眠。X丈夫回家發現X只穿著短褲，內褲則在其身旁，X醒來後大哭並告知丈夫她遭被告強姦，丈夫遂報警處理。被告在翌日早上向X傳訊息指「對不起」，X沒有回覆亦自此沒有再聯絡被告。
案件明續，女事主將作供。