已婚警司陸振中涉3度非禮女下屬 事主︰被告車上示愛稱一齊是緣分

時任沙頭角分區指揮官陸振中警司於前年涉3度在殘廁內非禮女下屬，以及涉危險駕駛並襲擊同袍案件續審。女事主X繼續作供，稱自非禮事件後，被告要求接送她上下班，期間載她到沙灘看風景，更曾向她示愛；她當時已提醒被告已婚，但對方回應「難得大家走埋一齊，係一種緣分」。不勝被告的滋擾，數日後向對方表示男友知道她的GPS定位，要求雙方保持距離；數日後在辦公桌上發現一部小米手機，被告承認是他送，並在翌日早會上質問X為何不轉用手機，X視為上級的命令，因此「唔敢唔用」。

被告陸振中(43歲)22年6月22日涉3度在殘廁內非禮女下屬X。X作供稱，22年6月26日確診新冠病毒，向上級即被告匯報；翌日被告堅持將防疫物資送到她家中，包括4本書及一條被告指可保平安的彩繩，7月3日X痊愈，翌日復工，被告稱可「順路」載她上班，於7月4至7日有接送X，解釋「對每個確診嘅同事，都係特別關顧」。當中7月5日接X下班時，被告將車駛到大埔龍尾泳灘並落車看風景，期間將手搭著X肩膊；X指當時「好驚」，問被告「阿sir你做乜」，但對方無作聲。

男友有手機GPS被逼換小米電話 7月6日上班時，被告在車上對X說「我鍾意你」，X則提醒「阿sir，你有老婆喎」，對方卻稱「你都有男朋友啦，難得大家走埋一齊，係一種緣分」，X不懂得反應無作聲。X稱自己無證據，被告又比自己高級，故不敢向管理層反映。但為與被告「保持距離」，已在7月8日對被告說「受夠佢係咁滋擾嘅行為」，又指男友知道她的GPS定位。當時被告卻指其電話「唔乾淨，可能俾人入侵咗」。至7月13日，X發現辦公桌上有一個公文袋，內裝有一部小米手機。其後被告承認手機是他送的，並著X使用否則「搵唔到你做嘢」。被告翌日再質問X為何無用該手機，X視為上級的命令，故「唔敢唔用」。

X形容「被告就出咗事，跟住我就逃離咗佢嘅魔爪」；續指被告與X等一行14人於7月15日晚飯，被告離開時似有醉意，堅持自駕離開。X與兩名同袍蔡文浩和賴文顯試圖阻止，曾試圖拔車匙受傷，X指當時情況混亂，包括被告在車門未關下駕駛一段距離才停車，同袍阻止期間，被告及後倒車最終把車駛至出閘位。X其後發現蔡文浩嘴唇、右手皆流血。 X一直沒將被非禮一事報案，直至7月底，她應要求會見邊界總區一名姓伍女警司，對方再三追問下，X才將性侵事件和盤托出，伍則向上級匯報。