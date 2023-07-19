已就小紅書「閱卷員」報警 DSE誕4狀元歷年最少

中學文憑試(DSE)今日放榜，考評局宣布今年共有4名狀元，為歷屆最少，當中3人是數學延伸部分同取得5**成績的「超級狀元」，另有逾1.7萬名考生考獲報讀大學門檻成績。對於近日網上有自稱「閱卷員」的網民，在社交平台上載DSE批改參考文件，考評局表示已就事件報警。

今年DSE共有約4.2萬名學校考生和逾6,300名自修生應考，人數與上屆相若，最年長考生年屆71歲、報考1科，最年輕的則是3名11歲考生。考評局透露，今屆DSE有4名狀元考獲7科5**，當中3人在數學延伸部分奪得5**成「超級狀元」。

整體5**數目增 分布較平均致狀元少

翻查資料，今屆DSE狀元屬歷屆最少，其次是有5名狀元的2016年。考評局秘書長魏向東表示，未有證據顯示有人離港與今屆考生表現有關，又指今年考生在各科合計取得的5**總數較去年多，只是分布得較平均，認為部分考生可能「差少少運氣」未能成為狀元。至於其他考獲佳績的考生，在甲類科目有17人考獲6科5**成榜眼、35人考獲5科5**成探花。

考評局表示，今年有逾1.7萬名日校考生考獲大學基本入學門檻的「3322」成績，佔總數42.4%。學友社學生輔導顧問吳寶城指，過往實際只有約1.25萬人會經由大學聯招獲取錄，推算今屆考生要考獲20分或以上，才有較大機會獲教資會八大學士學位課程取錄。考評局數據顯示，今年共有13,545名日校考生取得18分或以上。

違規事項方面，今年DSE有1宗作弊個案，涉及考試期間被監考員發現藏有預先手寫筆記，考評局經調查後裁定為故意作弊，取消所有科目成績。

重申考務人員須簽保密協議

另外，內地社交網站「小紅書」日前有網民自稱「中文科閱卷員」，並上傳批改參考文件，考試局已就事件報警。魏向東形容這是嚴重犯規事件，但相信是十分個別的個案，又稱仍未知該網民是否考評局閱卷員。他重申，當局聘請考務人員時有要求他們簽署保密協議，並提供培訓說明保密要求。