已打流感針料未及製造抗體 3歲童染流感入PICU

過往健康良好的3歲男童，周日(11月27日)開始發燒，前日因發燒、腹痛和嘔吐往伊利沙伯醫院求診，證實感染甲型H3流感。他臨床診斷為甲型流感併發休克，留醫時需要使用呼吸機和強心藥，昨早轉送到香港兒童醫院兒科深切治療部(PICU)繼續治療，現時情況危殆。

本港冬季流感高峰期將至，衛生防護中心最新監測數據顯示，流感整體活躍程度維持在低水平。不過，一名3歲男童感染甲型H3流感，臨床診斷為甲型流感併發休克，要用強心藥及呼吸機、情況危殆。醫管局指，男童日前曾接種流感疫苗，礙於時間太短導致未有足夠保護力，呼籲家長應及早帶子女打流感針。

呼籲盡早帶子女打流感針

醫管局港島西醫院聯網兒童及青少年科副顧問醫生邵嘉嘉表示，男童有接種流感疫苗，惟打針後身體需要最少兩周才能製造抗體，相信因時間太短而未有足夠保護力。她藉此個案呼籲家長，應盡早安排子女接種流感疫苗。

衛生防護中心最新一期《流感速遞》指出，上月20至26日的最新監測數據顯示，本地季節性流感的整體活躍程度與對上一周一樣，仍維持在低水平。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，本港過去3年因各種衛生防護措施，成功阻止流感傳播，但由於流感已一段時間沒有在港傳播，人群免疫力有所下降。

憂外遊市民及旅客增社區風險

當局指，流感病毒已開始在北半球活躍，如加拿大、歐洲等國家已提早迎來流感高峰。歐家榮稱，市民外遊及旅客來港時，有機會將流感病毒帶入社區。

醫務衛生局副局長李夏茵認為，香港雖未見提早流感高峰期，但汲取外國經驗後需要警醒，因此提早呼籲市民接種流感疫苗，以應對隨時提早來臨的流感季節。她同時憂慮，未曾感染流感又未打流感針的小朋友，沒有足夠抵抗力應付流感病毒。她希望市民多關注家中長者和子女，盼他們可安然度過冬季流感和新冠疫情。