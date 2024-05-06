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2024-05-06 18:13:17

已故著名攝記作品疑被挪用出版　家屬回應明言追究劉細良

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劉細良日前拍片解釋有關出版爭議。(YouTube截圖)

劉細良日前拍片解釋有關出版爭議。(YouTube截圖)

已故的香港攝影記者陳橋，在早前離世。不過其攝影作品被家屬指遭人盜用出版，出版有關書籍，已移居加拿大的時事評論員劉細良日前在自己的YouTube頻道回應事件，稱獲得《南華早報》授權，不過陳的家屬質疑說法，並表示會作出追究。

已故香港著名攝記陳橋在上月初逝世，其後人指當年有人挪用其作品出版書籍《鏡頭下的歷史》。陳的女兒今日（6日）在社交媒體上回應劉細良的影片。陳女稱有人「借題發揮」，暗示陳橋「貪錢」，被指讓陳橋蒙不白之冤。

聲明指，有關的出版未獲得陳橋包括在口頭或是書面的許可，又指當初陳與劉的會面，也僅是合作的最初階段，未有具體的細節。又指陳一直沒有份參與書籍出版的工作，質疑陳將個人的心血贈予劉無償出版的說法。

劉細良在2017年出版的書籍引起爭議。(網上圖片)

劉細良在2017年出版的書籍引起爭議。(網上圖片)

陳女又指，有關的相集與陳在2006年文由溫哥華中橋互助會出版的作品版排大致相同，甚至是陳的自序，也被後來劉出版的一同收錄。陳女又指，劉在影片說獲《南華早報》，但不可能包括有關的序文，表示會保留有關的法律追究權利。

陳橋家屬批出版過程涉欺瞞

聲明又表示，劉的出版除了要獲得《南華早報》授權，更需要從陳手中取得相片原檔，她表示其父原本只給了劉參考，未料劉卻取走作出版之用。而陳女更表示，時任《南華早報》的內容資源主管，稱劉是以賀陳橋90歲壽辰為名，為他出版書刊，以為僅作為賀禮，故未查證就豁免版權費用，指當時沒考慮有人作商業操作。

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聲明指控劉及旗下的出版社上書房在出版過程對陳橋及《南華早報》作出欺瞞，又指劉在影片的說法在混淆視聽，誤導公眾。陳女批評有人利用其先父作品圖利作商業之用，指其父一直耿耿於懷。

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