巴士乘客須戴安全帶1.25生效 警：初期宣傳教育為主

巴士、私家小巴、貨車等車輛乘客本月25日起，如座位設有安全帶便須佩戴。警方理解新法例生效初期市民需時適應，初期會以宣傳和教育為主提醒新要求。運輸署表示，幼兒如能坐穩在一個座位便應佩戴，又指乘客若發現有座位安全帶損壞，便應通知司機及在可行情況下改坐另一座位。

約兩周後的本月25日起，市民乘搭巴士、私家小巴、貨車後排和特別用途車輛時，座位如設有安全帶便須佩戴，同日起相關新登記車輛亦全車強制安裝安全帶。警務處交通總部法例檢討及策劃組總督察莊金印說，市民已普遍接受乘搭私家車時戴安全帶，相信擴大佩戴要求有助市民和學童養成自覺使用安全帶習慣和安全文化，更有效減少交通意外傷亡。