巴士加價｜一文睇清全港路線新收費　兩路線只加1毫　新巴合併前一路線增至40元

行政會議通過全港5間專營巴士公司的加價申請，本月18日父親節起各巴士公司將分別加價3.9%至7%，當中城巴機場及北大嶼山路線(專營權二)是自1997年營運以來首次加價，而即將與城巴合併的新巴，則「趕及」在最後十多日再加一次價。

88條路線加價最少1元

運輸及物流局向立法會提交文件，列出全港各條巴士路線本月18日起的新收費。局長林世雄在公布加價當日稱，預計近九成乘客每程車費多付不多於5毫、幾乎全部乘客每程車費增幅在1元內。《am730》根據最新車費表，統計城巴、新巴、九巴、龍運巴士路線和新大嶼山巴士路線的假日收費，發現有88條巴士路線加幅最少1元，當中22條加幅更多達2元或以上。

文件顯示，來往香港仔及利東邨的城巴98線、往返大埔富亨邨和大埔中心的九巴71B線，車費僅加價1毫，金額調整屬所有路線之中最少。另外，政府日前公布的是各巴士公司的平均加幅，部分路線實際加幅因而或高於該百分比。