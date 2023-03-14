巴士加價｜九巴申加9.5%城巴新巴申劃一加2元　議員：機場綫申加價五成「瘋狂」

【15:10更新】新增九巴回應
本港各間專營巴士公司申請加價，其中九巴申請加價9.5%、城巴新巴申請票價劃一加2元，而機場綫則申請加價五成。以城巴路線5B為例，由西環堅尼地城來往銅鑼灣，目前全程車費4.2元。如果劃一加2元的申請獲批，就會加價到6.2元，加幅達48%。
機場A及NA綫申請加價50%
最新的立法會文件披露，九巴申請加價9.5%、龍運申請加價8.5%；嶼巴申請加價9.8%。而新巴、城巴申請票價申請劃一加2元；機場服務以外的日常和通宵服務路綫(即「B」、「E」、「R」、「S」及「N」綫)申請加23%；機場服務路綫(即「A」及「NA」綫)票價申請加50%。
陳恒鑌：機場綫申加價五成「瘋狂」
立法會議員陳恒鑌認為，新巴、城巴申請劃一加票價2元並不合理，機場綫申請加價五成，更屬「瘋狂」。他說：「對一啲收費可能比較低嘅路線，2蚊加幅可能超過50%、30%。劃一2蚊加幅，似乎對於短途或者較低價的路綫，顯得唔公平。疫情之後，其實我哋相信經營環境有好轉，希望行會要把關，如果巴士公司申請(機場路綫)加價50%，呢種屬於瘋狂加價，我相信大家係不能接受。」
巴士公司前年獲批加價5.8%至12%不等
巴士公司去年分別申請加價，當時未有透露幅度，運輸及物流局去年11月指出，幅度大約一、兩成。事實上，九巴、城巴新巴和新大嶼山巴士，前年已分別獲批加價5.8%至12%不等。
運輸署解釋，過去三年巴士客量下跌，平均每日乘客300萬至350萬人次，普遍低於之前十年每日約380萬至400萬人次。申請加幅最高的城巴新巴虧蝕最多，2020/21年度蝕1.2億元；而九巴在2020及2021兩個年度分別賺1至2億元，亦申請加價。現時，申請要經行政會議審批，政府指出，將會考慮巴士公司收益預測及市民負擔能力，審慎檢視加價申請。如果認為申請加幅過高，會建議巴士公司調低加幅，甚至拒絕申請。
九巴：調整加幅合理冀當局盡快批准
九巴表示，九巴和龍運在去年6月中及1月初申請調整票價，加幅分別為9.5%及8.5%，即九巴平均每程加價約0.7元，龍運平均每程加價約0.9元。九巴目前「專營巴士豁免隧道費基金」戶口累計約4.5億元，若果加價能夠從基金中扣除作紓緩，九巴平均每程實際加幅將低於0.7元；而九巴及龍運在過去20年，分別加價5次和2次，即平均每4年和10年才加價一次，認為今次調整加幅合理，期望政府當局盡快批准，讓九巴及龍運保持財政穩健，繼續投放資源，為市民提供安全、優質及環保的專營巴士服務。
九巴解釋，面對乘客量下跌和各項經營成本上漲，九巴及龍運經審慎考慮，平衡營運上可持續的需要及市民的負擔能力後，提出申請今次加幅。其中，疫情持續反覆令乘客量未能全面回復，鐵路擴張令巴士乘客量持續下降，香港人口增長停滯兼老化亦令乘客量上升構成阻力，為經營環境帶來嚴峻挑戰。另外，員工開支、燃油費用及整體通脹亦令營運成本持續增加。雖然九巴在2020年和2021年，分別錄得稅後盈利約2.11億元和1.06億元，主要是因為2020年獲得政府對運輸業界發放的一次性補貼和2021年獲批加價，若撇除該兩項因素便會錄得嚴重虧損。九巴於2022年上半年公佈的業績，已錄得虧損1.4億元。