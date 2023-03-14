巴士加價｜九巴申加9.5%城巴新巴申劃一加2元　議員：機場綫申加價五成「瘋狂」

【15:10更新】新增九巴回應

本港各間專營巴士公司申請加價，其中九巴申請加價9.5%、城巴新巴申請票價劃一加2元，而機場綫則申請加價五成。以城巴路線5B為例，由西環堅尼地城來往銅鑼灣，目前全程車費4.2元。如果劃一加2元的申請獲批，就會加價到6.2元，加幅達48%。

機場A及NA綫申請加價50%

最新的立法會文件披露，九巴申請加價9.5%、龍運申請加價8.5%；嶼巴申請加價9.8%。而新巴、城巴申請票價申請劃一加2元；機場服務以外的日常和通宵服務路綫(即「B」、「E」、「R」、「S」及「N」綫)申請加23%；機場服務路綫(即「A」及「NA」綫)票價申請加50%。

陳恒鑌：機場綫申加價五成「瘋狂」

立法會議員陳恒鑌認為，新巴、城巴申請劃一加票價2元並不合理，機場綫申請加價五成，更屬「瘋狂」。他說：「對一啲收費可能比較低嘅路線，2蚊加幅可能超過50%、30%。劃一2蚊加幅，似乎對於短途或者較低價的路綫，顯得唔公平。疫情之後，其實我哋相信經營環境有好轉，希望行會要把關，如果巴士公司申請(機場路綫)加價50%，呢種屬於瘋狂加價，我相信大家係不能接受。」