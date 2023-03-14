巴士加價｜九巴申加9.5%城巴新巴申劃一加2元　議員：機場綫申加價五成「瘋狂」

【17:35更新】新增九巴、新巴城巴回應
本港各間專營巴士公司申請加價，其中九巴申請加價9.5%、城巴新巴申請票價劃一加2元，而機場綫則申請加價五成。以城巴路線5B為例，由西環堅尼地城來往銅鑼灣，目前全程車費4.2元。如果劃一加2元的申請獲批，就會加價到6.2元，加幅達48%。
機場A及NA綫申請加價50%
最新的立法會文件披露，九巴申請加價9.5%、龍運申請加價8.5%；嶼巴申請加價9.8%。而新巴、城巴申請票價申請劃一加2元；機場服務以外的日常和通宵服務路綫(即「B」、「E」、「R」、「S」及「N」綫)申請加23%；機場服務路綫(即「A」及「NA」綫)票價申請加50%。
陳恒鑌：機場綫申加價五成「瘋狂」
立法會議員陳恒鑌認為，新巴、城巴申請劃一加票價2元並不合理，機場綫申請加價五成，更屬「瘋狂」。他說：「對一啲收費可能比較低嘅路線，2蚊加幅可能超過50%、30%。劃一2蚊加幅，似乎對於短途或者較低價的路綫，顯得唔公平。疫情之後，其實我哋相信經營環境有好轉，希望行會要把關，如果巴士公司申請(機場路綫)加價50%，呢種屬於瘋狂加價，我相信大家係不能接受。」
巴士公司前年獲批加價5.8%至12%不等
巴士公司去年分別申請加價，當時未有透露幅度，運輸及物流局去年11月指出，幅度大約一、兩成。事實上，九巴、城巴新巴和新大嶼山巴士，前年已分別獲批加價5.8%至12%不等。
運輸署解釋，過去三年巴士客量下跌，平均每日乘客300萬至350萬人次，普遍低於之前十年每日約380萬至400萬人次。申請加幅最高的城巴新巴虧蝕最多，2020/21年度蝕1.2億元；而九巴在2020及2021兩個年度分別賺1至2億元，亦申請加價。現時，申請要經行政會議審批，政府指出，將會考慮巴士公司收益預測及市民負擔能力，審慎檢視加價申請。如果認為申請加幅過高，會建議巴士公司調低加幅，甚至拒絕申請。
九巴：調整加幅合理冀當局盡快批准
九巴表示，目前「專營巴士豁免隧道費基金」戶口累計約4.5億元，若果加價能夠從基金中扣除作紓緩，九巴平均每程實際加幅將低於0.7元；而九巴及龍運在過去20年，分別加價5次和2次，即平均每4年和10年才加價一次，認為今次調整加幅合理，期望政府當局盡快批准，讓九巴及龍運保持財政穩健。九巴解釋，面對乘客量下跌和各項經營成本上漲，平衡營運上可持續的需要及市民的負擔能力後，提出申請今次加幅。其中，疫情持續反覆令乘客量未能全面回復，鐵路擴張令巴士乘客量持續下降，香港人口增長停滯兼老化亦令乘客量上升構成阻力，為經營環境帶來嚴峻挑戰。
新巴城巴：機場巴士票價自97年以來一直不變
新巴城巴表示，由於票價水平無法抵消營運成本上漲，申請劃一為城巴及新巴調整票價2元，形容此舉將可令車費達致財政可持續的水平，希望當局能盡快批准及落實新票價。新巴城巴又指，過去15年來僅曾3次調整票價，但同期燃油價格及工資等各項營運成本不斷上漲，令票價水平遠遠未能追上通脹。在2008年至2023年間，綜合消費物價指數上升近50%，而票價水平僅調整19%，較鐵路及另一主要專營巴士公司的調整幅度低。至於城巴機場及北大嶼山巴士網絡專營權的票價，自1997年成立以來一直維持不變，若申請獲批將是逾25年來首次票價調整。