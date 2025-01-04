巴士加價｜城巴九巴嶼巴新收費1.5起生效　遊客路線加幅較高【附新收費表連結】

城巴、九巴和新大嶼山巴士今年1月5日起加價，繼早前運輸及物流局向立法會交代路線全程收費的加幅，各巴士公司已經把完整的新收費表資料上傳至網站，供乘客查閱個別路線的全程收費和分段收費等。運輸署指，巴士公司已陸續在各巴士站、巴士總站及公共運輸交匯處張貼通告通知乘客，市民亦可瀏覽運輸署網頁或巴士公司網頁，查閱個別巴士路線的新票價。
政府早前指出，為減輕對民生的影響，日常通勤路線會實施相對較低的加幅，以遊客或非日常乘客為對象的路線，加幅則會相對較高，預計約九成半乘客的行程加幅1元或以下。
8X線柴灣往小西灣收4.3元 比同方向過海線便宜1.8元
城巴(市區及新界)專營權今次獲政府批准平均加價7.5%，以城巴前年的十大最受歡迎路線為例，最受歡迎的小西灣至跑馬地8X線全程收費加7毫至8.1元，其北角往跑馬地及銅鑼灣往小西灣分段收費，新價錢分別為5.3元及6.2元，往小西灣方向在柴灣區內收4.3元。往返柴灣及馬鞍山的過海路線682，其往港島方向在柴灣區內收6.1元，即與本土路線相差1.8元，而682的全程收費就加價1.5元至24.4元。與九巴聯營、來往堅尼地城至觀塘的紅隧路線101線全程收費加8毫至12.9元，往觀塘方向的分段收費在加價後收7.7元，獨營的西隧線970和970X線全程加至14.5元。
至於連接陸路管制站的「B線」，深圳灣管制站的B3、B3A、B3M和B3X線加1.8元至16.5元，12.2%的加幅高於平均，其中B3A線深圳灣往欣田邨的短途收費加1.5元至13.6元。全程收費加2元的香園圍管制站至大圍B8線，全程收費增至18.1元，大埔往大圍和香園圍管制站分別加價1.6元和1.3元，相應新收費為14.6元和12元。城巴(機場及北大嶼山巴士網絡)專營權今次未有申請加價，故往返港珠澳大橋的B5線和機場路線收費維持不變。
▼城巴個別路線的新收費表 (政府文件)▼
上水站往粉嶺華明邨 非過海線比過海車平2.6元
九巴今次獲政府批准平均加價4.3%，途經油尖旺和九龍灣、觀塘的1A線全程收費加3毫至8.2元，其大部分分段收費同樣加3毫；服務大埔富蝶邨至港鐵太和站的72K線，全程收費加3毫至4.5元，從富亨邨往富蝶邨的分段收費亦加3毫至2.6元。獨營西隧路線978在港鐵上水站往粉嶺華明邨的分段收費，加4毫至7.7元，於港鐵上水站搭區內線273A往華明，新收費為加3毫的5.1元，路線相若的兩者有關路段收費相距2.6元；978線全程加價1.3元至27.9元。
在連接陸路管制站的「B線」當中，往返天水圍、元朗及落馬洲支線管制站的B1線全程收費由14.5元增至15.3元，8毫差距達5.5%加幅，高於九巴的平均獲批加幅，往落馬洲站方向在元朗開始的分段收費，亦加價7毫至13.9元。往返香園圍管制站及屯門的B9線，全程收費加1.1元至21.3元、元朗起往香園圍的分段收費加9毫至17.2元。
▼九巴個別路線的新收費表 (政府文件)▼
東涌區內接駁線加兩毫
申請加價6.5%並獲批足的新大嶼山巴士，多條連接港鐵東涌站及區內屋邨的路線，全程收費增加2毫至3.8元或3.9元，而11線和23線在東涌道石門甲往東涌市中心的分段收費，平日收費加1毫至2.8元。來往大澳及東涌世茂喜來登酒店的周六、日及公眾假期路線X11R線，平日和假日分別加價2.6元和3.6元，新收費為平日31.5元和假日43.9元。
往返深圳灣管制站的B2線，全程收費將增加至15.8元，B2P和B2X線新收費則為11.3元；分別往返東涌和機場及港珠澳大橋香港口岸的B6、B4線，全程收費會增加至9.8元，當中B6線東涌站往滿東邨的分段收費加2毫至5.3元。