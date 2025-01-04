巴士加價｜城巴九巴嶼巴新收費1.5起生效　遊客路線加幅較高【附新收費表連結】

上水站往粉嶺華明邨 非過海線比過海車平2.6元 九巴今次獲政府批准平均加價4.3%，途經油尖旺和九龍灣、觀塘的1A線全程收費加3毫至8.2元，其大部分分段收費同樣加3毫；服務大埔富蝶邨至港鐵太和站的72K線，全程收費加3毫至4.5元，從富亨邨往富蝶邨的分段收費亦加3毫至2.6元。獨營西隧路線978在港鐵上水站往粉嶺華明邨的分段收費，加4毫至7.7元，於港鐵上水站搭區內線273A往華明，新收費為加3毫的5.1元，路線相若的兩者有關路段收費相距2.6元；978線全程加價1.3元至27.9元。 在連接陸路管制站的「B線」當中，往返天水圍、元朗及落馬洲支線管制站的B1線全程收費由14.5元增至15.3元，8毫差距達5.5%加幅，高於九巴的平均獲批加幅，往落馬洲站方向在元朗開始的分段收費，亦加價7毫至13.9元。往返香園圍管制站及屯門的B9線，全程收費加1.1元至21.3元、元朗起往香園圍的分段收費加9毫至17.2元。 九巴路線新收費查詢網站 ▼九巴個別路線的新收費表 (政府文件)▼

東涌區內接駁線加兩毫 申請加價6.5%並獲批足的新大嶼山巴士，多條連接港鐵東涌站及區內屋邨的路線，全程收費增加2毫至3.8元或3.9元，而11線和23線在東涌道石門甲往東涌市中心的分段收費，平日收費加1毫至2.8元。來往大澳及東涌世茂喜來登酒店的周六、日及公眾假期路線X11R線，平日和假日分別加價2.6元和3.6元，新收費為平日31.5元和假日43.9元。 往返深圳灣管制站的B2線，全程收費將增加至15.8元，B2P和B2X線新收費則為11.3元；分別往返東涌和機場及港珠澳大橋香港口岸的B6、B4線，全程收費會增加至9.8元，當中B6線東涌站往滿東邨的分段收費加2毫至5.3元。 新大嶼山巴士路線新收費文件 ▼嶼巴路線的新收費表▼