巴士加價｜多間專營巴士申加價　九巴城巴證實有申請加價(更新)

消息指多間專營巴士公司已向運輸署申請加價，政府正在審批申請。運輸署證實，部份專營巴士營辦商在今年較早前已提交申請調整票價，強調會以審慎態度處理申請做好把關，並考慮市民接受程度及負擔能力。 去年6月獲批加價3.9%至7% 所有專營巴士繼去年6月獲批加價3.9%至7%後，消息指多間專營巴士公司已向運輸署提出加價申請，其中包括九巴、城巴、龍運巴士，政府正審視相關申請。運輸署表示，部分專營巴士營辦商在今年較早時間提交調整票價申請。政府正按照既定程序審批，會適時諮詢立法會交通事務委員會和交通諮詢委員會，再提交行政會議考慮。 發言人說，政府會以審慎態度處理票價調整申請，做好把關工作。根據現行專營巴士票價調整安排，評估票價調整時會考慮一籃子因素，包括自上次調整票價以來的營運成本及收益的變動；未來成本、收益及回報的預測；營辦商需要得到的合理回報率；市民的接受程度及負擔能力；服務的質與量；以及可依據的票價調整幅度方程式作運算。 發言人強調，政府已豁免專營巴士使用政府隧道的收費，每間專營巴士營辦商須把所節省的隧道費開支，存入其專用的基金賬目，亦即「專營巴士豁免隧道費基金」，當專營巴士營辦商申請加價而行政長官會同行政會議認為有足夠理據上調車費時，可先利用基金的結餘抵銷加幅，以降低乘客需承擔的車費加幅。

九巴：九巴有提交申請、龍運則沒有 九巴回應指，因應營運情況和成本變化，九巴早前向政府提交申請調整票價，而龍運則沒有提交申請。九巴申請的調整幅度非常審慎，已平衡財務上可持續發展的需要及市民的接受程度，期望政府能夠盡快處理，以改善巴士公司的經營狀況。 面對社會經濟有待全面復甦、市民改變出行習慣和鐵路競爭，巴士乘客量有所減少，同時巴士公司受營運成本上漲的挑戰，其中人力資源方面，九巴繼去年加薪百分之4.2後，今年亦加薪百分之3.52，以改善員工待遇和挽留人才；受國際形勢影響，燃油價格長期不穩；加上需要持續投放資源，不斷提升巴士服務質素。 公司希望政府盡快處理調整票價申請，並考慮運用「專營巴士豁免隧道費基金」減少乘客的承擔，讓巴士公司可持續和合理地營運和發展。

城巴：票價已維持逾一年未有調整 城巴指，公司於今年一月申請票價調整，以應對燃油及工資等多項成本上漲的壓力，惟申請尚待批准，意味票價已維持逾一年未有調整；但其他交通工具如鐵路、的士、小巴及渡輪公司等已於本年度獲批准或落實加價。 對於申請，城巴指專營巴士與其他公共交通行業一樣，正面對連年顯著的通脹壓力，包括工資、燃油和供應鏈等成本上升。為挽留及吸引人才，城巴已連續三年加薪，以確保有足夠人手，持續提供高質素的巴士服務。然而，薪酬調整必須配合票價調整，方能維持財務可持續性。另外，受制於疫後宏觀經濟環境及出行模式轉變等，城巴的客量水平未能恢復至疫情前的水平。 城巴補充，認為有必要每年調整票價，將期內的物價及營運成本變動納入考慮，以確保香港能夠擁有一個可實現財務穩健，且毋須政府資助的巴士營運模式。