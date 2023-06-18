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2023-06-18 12:00:00

巴士加價｜專營巴士即日起加價3.9%至7%　城巴機場線25年來首次 (附新票價資料)

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全港專營巴士即日起平均加價3.9%至7%，亦是城巴北大嶼山路線營運25年來首次。(資料圖片／林俊源攝)

全港專營巴士即日起平均加價3.9%至7%，亦是城巴北大嶼山路線營運25年來首次。(資料圖片／林俊源攝)

全港5間專營巴士公司今日(18日)凌晨2時半起加價，平均加幅介乎3.9%至7%不等，其中今次是城巴(專營權二)自1997年營運至今首次加價，亦是新巴併入城巴前最後一次加價。當局早前指，除沒有路線途經政府收費隧道的新大嶼山巴士外，其餘4間專營巴士的加幅已獲「專營巴士豁免隧道費基金」紓緩。

巴士公司張貼通告通知乘客

運輸署日前指，巴士公司會在各巴士站、巴士總站及公共運輸交匯處張貼通告，通知乘客票價調整。《am730》翻查運輸及物流局早前向立法會委員會提交的文件，內裡列出全港各條主要巴士路線全程車費的新收費，並發現若以嶼巴假日收費計，有88條巴士路線加幅最少1元，當中22條加幅更多達2元或以上，另有兩條路線今次只加一毫。

政府批准全港所有專營巴士公司加價，加幅介乎3.9%至7%。 5間專營巴士公司6月18日起加價。(資料圖片／蘇文傑攝) 5間專營巴士公司6月18日起加價。(資料圖片／蘇文傑攝) 5間專營巴士公司6月18日起加價。(資料圖片／蘇文傑攝) 5間專營巴士公司6月18日起加價。(資料圖片／蘇文傑攝) 5間專營巴士公司6月18日起加價。(資料圖片／蘇文傑攝) 政府批准全港所有專營巴士公司加價，加幅介乎3.9%至7%。(資料圖片／蘇文傑攝)

巴士加價｜城巴市區及過海路線、新巴新車費一覽

新巴路線獲批加價4.9%，新車費表6月18日生效。(運輸及物流局文件) 新巴路線獲批加價4.9%，新車費表6月18日生效。(運輸及物流局文件) 新巴路線獲批加價4.9%，新車費表6月18日生效。(運輸及物流局文件) 城巴市區及過海路線獲批加價4.9%，新車費表6月18日生效。(運輸及物流局文件) 城巴市區及過海路線獲批加價4.9%，新車費表6月18日生效。(運輸及物流局文件) 城巴市區及過海路線獲批加價4.9%，新車費表6月18日生效。(運輸及物流局文件) 城巴市區及過海路線獲批加價4.9%，新車費表6月18日生效。(運輸及物流局文件)

巴士加價｜九巴路線新車費一覽

九巴路線獲批加價3.9%，新車費表6月18日生效。(運輸及物流局文件) 九巴路線獲批加價3.9%，新車費表6月18日生效。(運輸及物流局文件) 九巴路線獲批加價3.9%，新車費表6月18日生效。(運輸及物流局文件) 九巴路線獲批加價3.9%，新車費表6月18日生效。(運輸及物流局文件) 九巴路線獲批加價3.9%，新車費表6月18日生效。(運輸及物流局文件) 九巴路線獲批加價3.9%，新車費表6月18日生效。(運輸及物流局文件) 九巴路線獲批加價3.9%，新車費表6月18日生效。(運輸及物流局文件) 九巴路線獲批加價3.9%，新車費表6月18日生效。(運輸及物流局文件) 九巴路線獲批加價3.9%，新車費表6月18日生效。(運輸及物流局文件) 九巴路線獲批加價3.9%，新車費表6月18日生效。(運輸及物流局文件) 九巴路線獲批加價3.9%，新車費表6月18日生效。(運輸及物流局文件) 九巴路線獲批加價3.9%，新車費表6月18日生效。(運輸及物流局文件) 九巴路線獲批加價3.9%，新車費表6月18日生效。(運輸及物流局文件)

巴士加價｜城巴機場及北大嶼山路線、龍運巴士、新大嶼山巴士路線新車費一覽

龍運巴士獲批加價4.2%，新車費表6月18日生效。(運輸及物流局文件) 龍運巴士獲批加價4.2%，新車費表6月18日生效。(運輸及物流局文件) 城巴機場及北大嶼山路線獲批加價4.2%，新車費表6月18日生效。(運輸及物流局文件) 新大嶼山巴士路線獲批加價7.0%，新車費表6月18日生效。(運輸及物流局文件) 新大嶼山巴士路線獲批加價7.0%，新車費表6月18日生效。(運輸及物流局文件)

巴士公司推網站查閱收費詳情

另外，城巴和新巴、九巴和龍運巴士已分別推出查閱旗下路線新全程和分段收費的網站，新大嶼山巴士則以表列形式一次過列出所有路線的全程和分段收費：

巴士加價｜常見問題

今次巴士公司獲批加幅為何？

  • 行政會議最新批准5間專營巴士公司加價，平均加幅介乎3.9%至7%……詳情按此

今次巴士公司加價生效日為何？

  • 政府批准各間巴士公司於2023年6月18日加價……詳情按此
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