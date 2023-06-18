巴士加價｜專營巴士即日起加價3.9%至7%　城巴機場線25年來首次 (附新票價資料)

全港5間專營巴士公司今日(18日)凌晨2時半起加價，平均加幅介乎3.9%至7%不等，其中今次是城巴(專營權二)自1997年營運至今首次加價，亦是新巴併入城巴前最後一次加價。當局早前指，除沒有路線途經政府收費隧道的新大嶼山巴士外，其餘4間專營巴士的加幅已獲「專營巴士豁免隧道費基金」紓緩。

巴士公司張貼通告通知乘客

運輸署日前指，巴士公司會在各巴士站、巴士總站及公共運輸交匯處張貼通告，通知乘客票價調整。《am730》翻查運輸及物流局早前向立法會委員會提交的文件，內裡列出全港各條主要巴士路線全程車費的新收費，並發現若以嶼巴假日收費計，有88條巴士路線加幅最少1元，當中22條加幅更多達2元或以上，另有兩條路線今次只加一毫。