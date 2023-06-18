巴士加價｜專營巴士即日起加價3.9%至7%　城巴機場線25年來首次 (附新票價資料)

全港5間專營巴士公司今日(18日)凌晨2時半起加價，平均加幅介乎3.9%至7%不等，其中今次是城巴(專營權二)自1997年營運至今首次加價，亦是新巴併入城巴前最後一次加價。當局早前指，除沒有路線途經政府收費隧道的新大嶼山巴士外，其餘4間專營巴士的加幅已獲「專營巴士豁免隧道費基金」紓緩。
巴士公司張貼通告通知乘客
運輸署日前指，巴士公司會在各巴士站、巴士總站及公共運輸交匯處張貼通告，通知乘客票價調整。《am730》翻查運輸及物流局早前向立法會委員會提交的文件，內裡列出全港各條主要巴士路線全程車費的新收費，並發現若以嶼巴假日收費計，有88條巴士路線加幅最少1元，當中22條加幅更多達2元或以上，另有兩條路線今次只加一毫。
巴士加價｜城巴市區及過海路線、新巴新車費一覽
巴士加價｜九巴路線新車費一覽
巴士加價｜城巴機場及北大嶼山路線、龍運巴士、新大嶼山巴士路線新車費一覽
巴士公司推網站查閱收費詳情
另外，城巴和新巴、九巴和龍運巴士已分別推出查閱旗下路線新全程和分段收費的網站，新大嶼山巴士則以表列形式一次過列出所有路線的全程和分段收費：
- 城巴、新巴：https://www.citybus.com.hk/app/newfare/
- 九巴、龍運巴士：https://app.kmb.hk/app1933/fare_increment/
- 新大嶼山巴士：https://www.nlb.com.hk/assets/uploads/NLB_New_Fare_Table_2023_.pdf
巴士加價｜常見問題
今次巴士公司獲批加幅為何？
- 行政會議最新批准5間專營巴士公司加價，平均加幅介乎3.9%至7%……詳情按此
今次巴士公司加價生效日為何？
- 政府批准各間巴士公司於2023年6月18日加價……詳情按此