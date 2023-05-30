巴士加價｜張欣宇批政府採「期望管理」處理　討論「天價申請」再壓低加幅

政府批准5間專營巴士公司下月加價，幅度由3.9%至7%不等。「A4聯盟」立法會議員張欣宇指，部分公司獲批的加幅遠低於政府之前向立法會提交文件的申請加幅，批評巴士公司當時「漫天開價」，而當局發表文件前亦未有把關，結果委員會當時便按照「天價申請」討論加幅，直斥當局用「期望管理」方式處理加價議題。

「加幅合理但過程奇怪」

張欣宇解釋，巴士公司加價最終加幅不高，事件的客觀效果是「一種開高啲，然後還少啲，心入面好受啲」，他十分質疑這種處理手法，認為今次加幅合理、溫和，「起碼數字唔嚇人」，但過程奇怪。他又說，政府大方向一定是為營辦商提供更多收入來源，但建議巴士公司要清晰交代開拓非票務收入後，可收到的預計回報、如何與車費掛鈎和減輕加幅等。

此外，張欣宇又讚「專營巴士豁免隧道費基金」發揮到其作用，有助壓低數個百分點加幅，期望未來政府收回西區海底隧道後，讓基金發揮更多功能、多一個途徑儲錢。